Andrea del Boca y Julio De Vido absueltos en la causa "Mamá Corazón" tras casi 10 años de proceso judicial

Andrea del Boca, durante una de las grabaciones de la novela “Mamá Corazón” (Foto: Instagram/andreadelboca)

Andrea Del Boca, Julio De Vido y el resto de los acusados fueron absueltos en el juicio por la novela “Mamá Corazón”

El Tribunal Oral Federal N°7 resolvió este jueves absolver a Andrea del Boca, al exministro de Planificación Julio De Vido y a los otros nueve imputados en la causa por defraudación al Estado vinculada a la producción de la novela Mamá Corazón . La decisión se conoció durante la audiencia final, en la que la actriz se quebró en llanto al escuchar el veredicto a través de Zoom.

Sociedad. El INDEC informó los números de pobreza del primer trimestre: expertos estiman que será del 30%

La causa se había iniciado hace casi diez años, tras la firma en 2015 de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para financiar la telenovela con fondos públicos. El monto involucrado era de 36,5 millones de pesos, de los cuales se ejecutó el 76%.

Absuelta Andrea Del Boca . Se la acusaba de haber recibido fondos públicos de manera fraudulenta, con un monto de 36 millones de pesos destinados a la producción. La fiscalía solicitó una pena de tres años y medio de prisión.

Durante el debate oral, que comenzó en marzo de 2025 , la fiscalía había solicitado tres años y medio de prisión para Del Boca y cuatro años y medio para De Vido , además de la restitución de más de tres millones de dólares de manera solidaria entre todos los imputados. Sin embargo, el tribunal integrado por Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori determinó que no se configuró el delito de defraudación.

En sus alegatos, la acusación definió el ilícito como un mecanismo de triangulación sin concurso ni compulsa de precios, mediante el cual la productora de Del Boca no sólo recibió millonarios fondos públicos, sino que además se quedó con la exclusividad para comercializar la serie en el extranjero.

Julio De Vido, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal Absuelto junto a Andrea del Boca (Foto: Maximiliano Luna)

La Fiscalía pretendía una restitución solidaria de 3.126.000 dólares entre todos los acusados. Había pedido, además, tres años y medio de cárcel para Del Boca y cuatro años y medio para De Vido.

La decisión incluye la absolución de exfuncionarios del INCAA y de la UNSAM, así como la puesta a disposición de la Secretaría de Cultura nacional del material audiovisual de todos los episodios de la ficción, que nunca llegó a emitirse.

Andrea del Boca optó por no declarar durante la última audiencia y solo agradeció el trato de los magistrados: “En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles”, expresó antes de que se conociera el fallo.

Por su parte, el exrector de la UNSAM, Carlos Ruta, tomó la palabra para defender el prestigio de la universidad: “Me duele que esta causa, de una forma u otra, ensucia a una institución que ha hecho un gigantesco esfuerzo de crecer en los márgenes de la ciudad. En los 12 años que fui rector hemos transformado esa universidad”.

El abogado defensor de la actriz, Juan Pablo Fioribello, calificó la acusación como una “burda operación política” y destacó que la sentencia “sepulta todas las infamias que quisieron instalar de que se robó o se defraudó al Estado”. Los fundamentos del veredicto se conocerán el próximo 25 de noviembre.

Andrea del Boca, Andrea del Boca, durante una de las grabaciones de la novela “Mamá Corazón” (Foto: Instagram/andreadelboca)

Qué dijo Andrea del Boca previo al inicio del juicio

En septiembre del 2024, luego de que la Justicia definiera la fecha de inicio del juicio en su contra, Andrea del Boca se manifestó como pocas veces lo hace en sus redes sociales acerca del tema.

“Quiero comunicarles yo misma que después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Sí, el famoso juicio del que tanto se habló”, escribió en una historia de Instagram.

“Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escape ni me escondí. Celebro esta noticia. Le doy la bienvenida con total seguridad y completa transparencia. Será justicia”, enfatizó.