Conflicto con Venezuela: Donald Trump convocó a una reunión urgente con su gabinete de Seguridad y Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó para esta noche una reunión de emergencia con su equipo ampliado de Seguridad y Defensa, en medio de la creciente tensión con Venezuela tras el reciente diálogo telefónico que mantuvo con Nicolás Maduro. Así lo informó la cadena CNN.

Del encuentro participarán funcionarios clave del gabinete y del comando militar estadounidense, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor, Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el asesor de seguridad nacional, Stephen Miller.

La cumbre se realizará mientras aumenta la presión de Washington sobre el gobierno chavista. En los últimos días, Trump endureció su postura con la amenaza de posibles ataques terrestres y ordenó el cierre del espacio aéreo venezolano, una medida que fue interpretada como un ultimátum.

El propio mandatario confirmó el domingo que mantuvo una conversación telefónica con Maduro, aunque evitó dar detalles sobre el contenido del diálogo.

Creciente tensión militar en el Caribe

En paralelo, el despliegue militar estadounidense continúa en aumento: más de una docena de buques de guerra y unos 15.000 soldados fueron enviados al sur del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Desde septiembre, Estados Unidos informó el hundimiento de varias embarcaciones rápidas cargadas con droga, acciones que dejaron un saldo de 80 muertos. En el Congreso estadounidense crece el debate sobre la legalidad de estas operaciones, mientras que Naciones Unidas advirtió sobre la posibilidad de que constituyan “ejecuciones extrajudiciales”.

Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, una red criminal presuntamente infiltrada en las estructuras del gobierno venezolano. Caracas rechazó categóricamente estas versiones.

Según publicó The Miami Herald, Trump habría enviado un ultimátum directo a Maduro: dejar Venezuela junto a su familia a cambio de un salvoconducto. El ofrecimiento incluiría garantías para él, su esposa Cilia Flores y su hijo Nicolás.