Conflictos internacionales sacuden los mercados y favorecen a las reservas argentinas

Las tensiones geopolíticas alteran los mercados pero benefician a la Argentina por un inesperado motivo.

Aunque parezca impensado, los conflictos internacionales favorecen a la Argentina . Tras intensas negociaciones , los legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos lograron un entendimiento que impidió el cierre del gobierno estadounidense, evitando un escenario parecido al de fines de 2025 , cuando la paralización se prolongó por 43 días .

El especialista en finanzas Roberto Ruarte recordó que durante aquel bloqueo los precios del oro y la plata marcaron niveles históricos.

En esta oportunidad, los metales preciosos mostraron movimientos irregulares , con pequeñas oscilaciones al alza y a la baja, aunque en el after market de la noche pasada se registraba una recuperación mientras las Bolsas de Nueva York retrocedían.

La volatilidad internacional potencia la suba del oro, lo que beneficia a las reservas del Banco Central.

El incremento del precio del petróleo en más de 3% , que situó al barril en USD 70 , sumó confusión entre los inversores y contribuyó a que las Bolsas de Nueva York finalizaran la jornada con números negativos.

En Argentina, este movimiento se sintió en los mercados, aunque funcionó como un test para los bonos soberanos, que solo registraron ligeras caídas. El riesgo país se elevó apenas 8 puntos, alcanzando los 492 puntos básicos, mientras que los títulos locales resultaron los menos afectados de la región, reflejando la posibilidad de avanzar hacia un refinanciamiento de deuda en el corto plazo.

Las tensiones geopolíticas alteran los mercados pero benefician a la Argentina por un inesperado motivo.

Por su parte, la Bolsa de Valores enfrentó una jornada negativa. El Merval, índice de las acciones líderes, retrocedió 0,6% en pesos y 1,8% en dólares, afectado por el aumento del contado con liquidación.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el Banco Central tuvo un rol proactivo y compró USD 52 millones, llevando las reservas al máximo desde que asumió la gestión de Milei, con un total de 46.240 millones de dólares. Sin embargo, esta vez no contó con el impulso adicional del oro, que registró una caída menor al 1%.

Mercados locales sienten impacto del crudo y el contado con liquidación

Es importante señalar que, tras el repunte reciente del oro, las reservas del Banco Central se vieron significativamente fortalecidas, dado que la entidad posee cerca de dos millones de onzas troy. En términos prácticos, las fluctuaciones del mercado global que impulsan el precio del commodity terminan generando un efecto positivo indirecto para la economía argentina.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán potencia el alza del oro y otros metales, lo que fortalece las reservas del Banco Central.

De acuerdo con Jorge Harker, especialista en mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero, la atención de los inversores actualmente se concentra en la situación de Irán.

“Lentamente, la capacidad militar de Estados Unidos viene aumentando en la región, especialmente con elementos aéreos y, aparentemente, muchas unidades de defensa antiaérea. Pareciera que las exigencias del Gobierno de Trump están dirigidas para que el régimen iraní las rechace y así puedan tener una excusa para atacarlos y provocar un cambio en el Gobierno", analizó.

"Hay varias cosas para analizar en este contexto: si se desata un conflicto, el impacto en los mercados accionarios dependerá sólo y únicamente de la extensión de ese conflicto. El estrecho de Ormuz, aunque clave en el comercio mundial, el mayor impacto de un cierre lo llevará Irán”, agregó.

Las tensiones geopolíticas alteran los mercados pero benefician a la Argentina por un inesperado motivo.

Tensión en Medio Oriente impulsa al alza los metales preciosos

En ese marco, el experto señaló que uno de los efectos del conflicto es el incremento en los precios de los metales. Al mismo tiempo, Harper anticipó que existe una alta posibilidad de que esta tendencia alcista se mantenga, sustentada en varias razones:

Los bancos centrales siguieron incrementando sus compras de oro. La debilidad del dólar los impulsa a acumular reservas , mientras crece la incertidumbre sobre la capacidad de la moneda estadounidense como depósito de valor confiable .

siguieron incrementando sus compras de oro. La debilidad del dólar los impulsa a , mientras crece la incertidumbre sobre la capacidad de la moneda estadounidense como . La estrategia de Rusia y China adquiriendo metales preciosos ha dejado a los precios del oro relativamente bajos. Durante décadas, estos metales se consideraron principalmente con fines industriales o de lujo , sin ser vistos como reserva de riqueza , pero esa percepción está cambiando rápidamente.

ha dejado a los precios del oro relativamente bajos. Durante décadas, estos metales se consideraron principalmente con fines , sin ser vistos como , pero esa percepción está cambiando rápidamente. Por otro lado, las tensiones con Irán apenas comienzan a manifestarse. El perfil ideológico del régimen, fuertemente basado en criterios religiosos, los vuelve más radicales y, por ende, riesgosos. Esta situación genera nerviosismo en los mercados, lo que podría dar mayor impulso al valor del oro.

La suba del petróleo de más de 3%, que llevó al crudo a USD 70, completó un panorama de desorientación de los inversores.

Ayer se informó que El Salvador adquirió oro por un valor de 50 millones de dólares, elevando su reserva total del metal a 360 millones de dólares. Anteriormente, el país ya había invertido en 7.547 unidades de Bitcoin.

Por su parte, las acciones de las compañías mineras continúan en alza, ya que la capacidad de extracción de metales no satisface la demanda creciente, un contexto que ayuda a entender por qué la Argentina mantiene actualmente sus reservas en el nivel más alto desde 2021.

La Argentina se vio afectada por el movimiento, pero sirvió de prueba para los bonos soberanos, que experimentaron tenues descensos.

La demanda global refuerza reservas y estabiliza tasas locales

En paralelo, el precio del petróleo experimentó un aumento superior al 3% debido a las tensiones con Irán. Según Matías Togni, especialista de la consultora NextBarrel, “El petróleo tocó los 70 dólares después de 3 meses, volviendo a poner en foco la prima de riesgo geopolítico, esta vez Irán. Los dichos de Trump, el posicionamiento de un portaviones y tropas en el Medio Oriente desató otra ola de compras el jueves, principalmente de fondos especulativos".

En esa línea, continuó: "Hay varios factores que influyen en este salto de casi 10 dólares desde inicio del año. Por un lado, se presentaron problemas puntuales debido al clima, que atrasó algunas cargas en el hemisferio norte —se perdió algo de producción, que de a poco está regresando—, pero, sin duda, todo el complejo de energía está mirando lo que ocurre con los metales, y algo de eso se puede estar filtrando en el sentimiento del petróleo”.

Banco Central Banco Central de la República Argentina.

Y agregó: “El mercado físico sigue sobre ofertado, sobre todo en Medio Oriente y nadie realmente cree que pueda haber una disrupción en el estrecho de Ormuz. La acción está concentrada en los mercados de futuros, específicamente Brent, cuyo contrato expira hoy (viernes) y viene marcando récords en Interés Abierto”.

Los motivos que respaldan la inversión en metales preciosos se acumulan y, aunque resultan favorables para las reservas de Argentina, generan un impacto negativo sobre los activos de mayor riesgo. En este contexto, las tasas en pesos se mantuvieron estables frente a la turbulencia financiera. Las LECAP de corto plazo redujeron su rendimiento hasta 2,7% mensual efectivo, mientras que la caución a un día registró un incremento, alcanzando el 27%.