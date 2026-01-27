El riesgo país por debajo de los 500 puntos: qué factores impulsan la baja histórica

El riesgo país perforó el piso de los 500 puntos: los motivos que explican la cifra más baja en más de 7 años.

Este martes, el riesgo país argentino descendió por debajo de los 500 puntos por primera vez en 7 años y medio . El índice hecho por JP Morgan retrocedió 19 unidades , ubicándose en 494 puntos básicos . Un valor similar no se registraba desde junio de 2018 . La mejora se explica por la suba sostenida de los bonos argentinos , que comenzaron el día con ganancias.

En este marco, Juan Manuel Franco , economista principal de Grupo SBS , resaltó que los inversores monitorean de cerca la baja del riesgo país, impulsada en parte por la acumulación de reservas que viene realizando el Banco Central (BCRA) .

“El hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuando podría ser el turno de la Argentina . Las tasas a las que colocó Ecuador , un crédito que viene siendo golpeado por distintos factores de riesgo en los últimos años, fueron de 8,75% y 9,25% para bonos a 8 y 13 años, respectivamente, por lo que no luce algo descabellado pensar en que Argentina pueda hacerlo", aseguró.

Según el especialista financiero Gustavo Ber , “continúan las mejoras en las valuaciones, y en dicho sentido el riesgo país alcanza los 500 puntos básicos, un nivel que podría abrir la puerta a evaluar operaciones de administración de pasivos”.

El analista agregó que esta tendencia se ve favorecida por la recepción positiva de la operación realizada en Ecuador y por la alta demanda de las emisiones corporativas internacionales, a las que ahora se suman las provincias.

La explicación de los especialistas sobre los motivos detrás de la baja del riesgo país.

En cuanto al futuro, Ber indicó que “todo ello viene generando un constructivo escenario para que el riesgo país siga en descenso, posiblemente hacia la zona de los 400 puntos básicos, y se pueda recuperar un acceso más profundo y fluido en los mercados financieros para avanzar en la refinanciación de vencimientos”.

Desde Cohen atribuyeron la caída del riesgo país al repunte de los bonos soberanos en dólares, con subas tanto en los títulos Globales como en los Bonares.

“El movimiento estuvo impulsado por las compras sostenidas del BCRA a lo largo de enero, lo que llevó a que los soberanos argentinos exhibieran un mejor desempeño relativo frente a la deuda de mercados emergentes, que se mantuvo sin cambios en la rueda”, detallaron desde la compañía.

El riesgo país perforó los 500 puntos este martes.

Reservas y estrategias globales impulsan la baja del riesgo país

Por su parte, Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, señaló dos factores que explican la baja del indicador: la fortaleza en la acumulación de reservas y la estrategia del mercado internacional de protegerse en activos tangibles, como el oro o monedas de economías emergentes.

“El Banco Central durante enero viene acumulando compra de dólares por más de 1000 millones, eso es un muy buen dato. A la larga, comprar reservas hace que el país se vuelva menos riesgoso porque tiene con qué pagar deuda”, argumentó Colombo respecto al primer punto.

Para la segunda razón, señaló: “No tiene que ver tanto con la Argentina, sino más con el contexto mundial que es que el mercado internacional está esperando que el dólar se devalúe, entonces busca refugio en activos reales como por ejemplo el oro o la plata, pero también busca refugio en otras monedas de mercados emergentes. Argentina todavía no es un mercado emergente pero está próximo a hacerlo, entonces hay un flujo muy interesante saliendo del dólar e ingresando a países emergentes”.

Banco Central Banco Central de la República Argentina.

“Por eso estamos viendo que Brasil está teniendo muy buenos días tanto de marcado como de apreciación del real, China lo mismo y Argentina no está exento de eso. El dólar está bajando y hay mucho flujo del extranjero, sacándose encima los dólares e ingresando a activos de riesgo o bonos de Argentina”, resaltó.

Cómo operan el dólar, los bonos y acciones argentinas en Wall Street

Este martes, las acciones argentinas muestran un desempeño positivo en los mercados. En Wall Street, los títulos locales registran subas que alcanzan el 8%, destacándose Cresud con 8,8%, BBVA con 5,2% y Telecom con 3,7%. Los bonos también avanzan, con incrementos de hasta 1,5%.

En la Bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval se apreciaba un 2,9% en pesos y un 3,4% medido en dólares, reflejando la tendencia positiva de los activos locales. Por su parte, el dólar oficial continuó su escalada y cerró la segunda jornada de la semana con un aumento de $5 en las pantallas del Banco Nación, ubicándose en $1465.

Dólar

En el mercado mayorista, el dólar subió $2,50, cerrando en $1440, todavía por debajo del límite máximo de $1559,78 establecido por el sistema de bandas cambiarias para este martes. Por su parte, las variantes financieras mostraron ligeras bajas: el dólar MEP se ubicó en $1467,71, mientras que el CCL cerró a $1513,91.