miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 13:46
Economía.

El riesgo país volvió a caer y marcó su nivel más bajo desde 2018

El riesgo país bajó a 555 puntos, el menor registro desde julio de 2018. Qué es este indicador y por qué importa para la economía argentina.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
En lo que va de diciembre, el riesgo país acumula una caída de unos 90 puntos, en paralelo a una suba de los bonos argentinos en dólares, que vienen registrando mejoras diarias en sus precios.

¿Qué es el riesgo país y qué significa que baje?

El riesgo país mide cuánta tasa extra piden los inversores para prestarle dinero a un país, comparado con los bonos de Estados Unidos. Si el indicador marca 555 puntos, significa que la Argentina debería pagar unos 5,55 puntos porcentuales más de interés que un bono norteamericano similar.

Cuando el riesgo país sube, el mensaje es que los mercados ven a la Argentina más riesgosa: temen que no pueda pagar su deuda, o que lo haga con dificultad. Cuando baja, ocurre lo contrario: mejora la percepción sobre la capacidad de pago del país y, en teoría, se abarata el financiamiento futuro.

Por eso este dato es clave para el Gobierno: con un riesgo país en torno de los 550 puntos, empieza a acercarse al nivel que muchos analistas consideran necesario para volver a emitir deuda en el mercado internacional a tasas menores al 10% anual.

Caputo dijo en varias oportunidades que quiere reducir la dependencia de Wall Street en beneficio del mercado local, es probable que el Gobierno busque hacer alguna colocación de bonos durante 2026. Así, el soberano seguiría a las empresas y provincias que ya probaron ese camino en los últimos meses. El propio FMI reconoció que la Argentina debe refinanciar sus vencimientos en el mercado.

Por qué volvió a caer el riesgo país

Según explicó un especialista en el portal nacional TN, la baja se da por segundo día consecutivo después de los anuncios del Banco Central sobre:

  • Cambios en la forma en que se ajustan las bandas cambiarias.

  • Un nuevo programa de compra de reservas, que busca fortalecer los dólares del Banco Central.

Estas señales, sumadas a la emisión de deuda en dólares que hizo el Gobierno la semana pasada (USD 1.000 millones a cuatro años, con una tasa menor al 10%), fueron leídas como un gesto de disciplina fiscal y financiera, y mejoraron el ánimo de los inversores.

En paralelo, la suba de los bonos argentinos en los mercados internacionales hace que el riesgo país caiga, porque el indicador se calcula justamente a partir del rendimiento de esos títulos.

¿A qué fecha se retrotrae este valor?

El propio artículo de TN señala que, con los 555 puntos básicos registrados hoy, hay que retroceder hasta el 31 de julio de 2018 para encontrar un valor más bajo, cuando el indicador marcaba 556 puntos.

Eso significa que el país volvió a un nivel de “riesgo” similar al que tenía antes de la crisis cambiaria de 2018 y de la larga secuencia de recesión, cepos cambiarios, default parcial y reestructuraciones que atravesó la economía argentina en los últimos años.

Por segundo día consecutivo, el Riesgo País retrocede. Se da tras los anuncios de cambios en las bandas del dólar y de un programa de acumulación de reservas.

Qué puede pasar si la tendencia se sostiene

Economistas consultados por medios especializados señalan que, si el riesgo país logra mantenerse en estos niveles o incluso bajar a la zona de 450 puntos, la Argentina podría volver a tomar crédito en el exterior a tasas más razonables.

Para el Gobierno, eso significaría tener otra herramienta para pagar vencimientos de deuda sin depender tanto de las reservas del Banco Central, lo que a su vez ayudaría a estabilizar el dólar y mejorar las condiciones financieras internas.

