Suben los bonos y baja el riesgo país a su nivel más bajo desde 2018

Los bonos argentinos en dólares registran una suba promedio del 0,5% , en una jornada positiva para los activos financieros locales. En paralelo, el índice de riesgo país retrocede cerca de nueve puntos y se ubica en los 517 puntos básicos , su nivel más bajo desde los 503 enteros alcanzados el 12 de junio de 2018.

El buen desempeño del mercado local se da en un contexto internacional favorable. A las 13:40 horas, los principales índices de Wall Street operan con alzas que oscilan entre el 0,3% y el 0,7% , impulsando el apetito por activos de riesgo.

En ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza un 2,2% y se posiciona en torno a los 3.160.000 puntos . Entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, se destacan las subas en dólares de Banco Francés, con un incremento cercano al 8%, y Central Puerto, que gana alrededor de 5,5%.

Con este desempeño, el S&P Merval recuperó el umbral de los 3 millones de puntos en pesos y los 2.000 puntos medidos en dólares, niveles que podrían consolidarse como una nueva base para intentar mayores ganancias en el inicio del año. El panel líder se encuentra además muy próximo a su récord nominal histórico de 3.195.428 puntos, registrado el 19 de diciembre del año pasado.

Bonos en alza

“Los bonos soberanos argentinos reaccionan en forma positiva a esta dinámica y el riesgo país se encuentra en su valor mínimo desde 2018. La curva larga de títulos en dólares destaca por su desempeño superior respecto a los instrumentos de menor plazo”, reseñaron los analistas de Rava Bursátil.

“En materia de acciones, el índice Merval se acomodó por encima de los 2.000 puntos a la espera de un catalizador que le permita retornar a máximos”, apuntó Rava.

“Las sesiones extraordinarias del Congreso comienzan la próxima semana y se extenderán hasta fines de febrero, y la atención estará puesta en el debate de la reforma laboral. Tras haber sido postergado en diciembre pese a contar con dictamen de comisión, se espera que el proyecto sea tratado en las primeras semanas de febrero”, indicó Max Capital.

Un dato saliente de la rueda es el nuevo ascenso del oro, por primera vez sobre USD 5.000 la onza, y como contrapartida la debilidad del dólar norteamericano, pues el dollar index, indicador que mide la evolución de la divisa frente a otras monedas principales, caía 0,5%, a mínimos desde el 17 de septiembre.

“Con el oro cotizando en niveles de 5.000 dólares la onza, la relación Oro versus Petróleo regresa a niveles históricos conseguidos sólo con el colapso del petróleo en el año 2020, en el inicio de la pandemia. Esta relación nos indica que el oro está caro o el petróleo está barato, pero es difícil pensar en que estos ratios se sostengan. ¿Momento de vender oro y compra petroleo? Creo que sí, veremos", expresó Ruben Ullúa, especialista en análisis técnico de mercados financieros y commodities.

“El precio del oro alcanzó un máximo histórico durante la jornada de este lunes, impulsado principalmente por el aumento de las tensiones geopolíticas y la creciente presión política sobre la Reserva Federal. En este contexto, el metal precioso se comercializa por primera vez en el nivel de USD 5.000 por onza”, explicó Damián Vlassich, team lead de Estrategias de Inversión en IOL Inversiones.

“En los últimos doce meses, el oro acumuló una suba cercana al 80% en dólares. A su vez, 2025 quedó registrado en los mercados financieros como el año en el que dejó de ser un simple activo de resguardo para transformarse en uno de los instrumentos más rentables, alcanzando su mejor desempeño anual desde 1979″, añadió Vlassich