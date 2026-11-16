Conmoción en el fútbol argentino: murió Abel Núñez, el juvenil que sufrió un golpe en la cabeza

Abel Núñez , juvenil de las categorías formativas del Fútbol Club Ezeiza, murió luego de sufrir un traumatismo en la cabeza mientras disputaba un encuentro de la Quinta División , correspondiente al campeonato de Juveniles C organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El trágico episodio tuvo lugar el jueves por la tarde en las instalaciones del Club Atlético La Sonia , en José C. Paz . Allí se desarrollaba un partido interzonal por la sexta jornada de la Copa de Plata , en el que se enfrentaban representantes de las zonas C y D ante Deportivo Muñiz .

El futbolista, integrante de la categoría 2008 y portador de la camiseta número 10 , recibió un fuerte impacto de pelota en la cabeza luego de un despeje. Tras el golpe, se desplomó sobre el terreno de juego y quedó inconsciente . Los presentes le brindaron asistencia inmediata y posteriormente fue derivado a un centro médico . Ante la gravedad de lo sucedido, las autoridades resolvieron interrumpir el partido y también cancelar el compromiso de Sexta División , que estaba programado para después.

A pesar de haber sido sometido a una intervención quirúrgica , el estado de salud de Núñez no presentó avances favorables . Frente a este difícil panorama, desde Fútbol Club Ezeiza habían impulsado una convocatoria para rezar por su recuperación.

El pedido de oración de Fútbol Club Ezeiza

“Desde Fútbol Club Ezeiza queremos enviar toda nuestra fuerza, nuestro cariño y nuestro apoyo a Abel Núñez que está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica. Hoy queremos unirnos como familia, dejando de lado cualquier diferencia, para pedir entre todos por su pronta recuperación y para que todo salga bien. Invitamos a toda la comunidad del club, familias, jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes y amigos a sumarse a esta cadena de oración, enviándole toda la energía positiva y las fuerzas necesarias para salir adelante”, había indicado la institución en su cuenta de Instagram.

Paralelamente a su participación en el equipo de fútbol once de Fútbol Club Ezeiza, el juvenil también formaba parte, desde 2024, del plantel de Reserva de futsal de Nueva Estrella. Tras confirmarse la noticia de su muerte, la institución decidió cancelar todos los encuentros previstos para el domingo, entre ellos el compromiso que tenía programado frente a Argentinos Juniors.

Mediante una publicación oficial, la entidad manifestó: “Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel. Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”.

El dolor de los clubes y los mensajes de despedida

La publicación recibió numerosas muestras de solidaridad dirigidas tanto a los clubes involucrados como al entorno familiar del joven futbolista. Por su parte, Argentinos Juniors, equipo que debía enfrentarse a Nueva Estrella, se sumó a las expresiones de pesar y envió sus condolencias ante la dolorosa noticia. “La Asociación Atlética Argentinos Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, jugador de Nueva Estrella. Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento. El partido a disputarse esta noche queda suspendido”.

Poco tiempo después, el Fútbol Club Ezeiza también se pronunció públicamente para rendir homenaje al juvenil y expresar su dolor por la pérdida. La institución, a la que el futbolista se había incorporado durante este año, compartió una emotiva despedida a través de una carta: “LA NOTICIA MÁS DURA QUE NOS TOCA COMUNICAR COMO CLUB. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida. Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia. Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia”.