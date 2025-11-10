Efectivos de Gendarmería Nacional evitaron el ingreso ilegal de seis ciudadanos chinos al territorio argentino , durante dos procedimientos realizados en la localidad de Volcán , controles a cargo de personal dependiente del Escuadrón 53.

Control. Incendio en Volcán: se quemaron casi 30 hectáreas pero no hubo daños en viviendas

Los gendarmes efectuaban un operativo de verificación documentológica sobre un ómnibus proveniente de La Quiaca con destino a San Salvador de Jujuy y durante la inspección, constataron que tres personas de nacionalidad china no contaban con la documentación que acredite su ingreso legal al país .

Minutos más tarde, en el mismo puesto de control, los uniformados interceptaron un remís en el que viajaban otros tres ciudadanos chinos, en idéntica situación irregular, todos en infracción a la Ley 25.871 de Migraciones.

Por eso tomó intervención la justicia que dispuso dar aviso a la Dirección Nacional de Migraciones. Por orden del organismo, los seis involucrados, cinco hombres y una mujer, fueron trasladados al Paso Internacional La Quiaca–Villazón, donde personal de Migraciones llevó adelante el procedimiento de expulsión.

Control en Volcán: seis ciudadanos chinos fueron expulsados del país Control en Volcán: ciudadanos chinos fueron expulsados del país

Cocaína en Volcán

Días atrás efectivos de gendarmería pertenecientes al Escuadrón Nº53 de “Jujuy” desplegados sobre la Ruta Nacional Nº 9 observaron que el conductor de un vehículo al percatarse de la presencia del personal de la Fuerza giró en “U” y se dió a la fuga a gran velocidad.

Ante esa situación, los gendarmes emplearon un seguimiento controlado que culminó con el hallazgo del rodado sin ocupantes estacionado sobre la banquina. En presencia de testigos, los efectivos realizaron la inspección del automóvil con la colaboración del can antinarcóticos “Yin” quien marcó la posible existencia de estupefacientes en un tubo de GNC ubicado en el baúl.

Teniendo en cuenta ese indicio, los funcionarios visualizaron de manera minuciosa el objeto cilíndrico que presentaba signos de haber sido soldado recientemente. Luego, con el uso de herramientas, los gendarmes crearon una abertura rectangular en el tubo por el cual extrajeron 23 ladrillos que luego al ser sometidos a la prueba de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 23 kilos 895 gramos.