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20 de mayo de 2026 - 17:24
Deportes.

Copa Argentina: confirmaron dónde y cuándo jugarán Gimnasia de Jujuy y Belgrano

Gimnasia de Jujuy ya conoce día, horario y escenario para el cruce ante Belgrano de Córdoba. Mirá toda la información del partido de 16 avos.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy- Copa Argentina
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El sitio oficial del torneo informó que el encuentro será el sábado 30 de mayo desde las 15 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. La organización confirmó la programación del partido, que tendrá al Lobo nuevamente ante un rival de Primera División.

El encuentro ya tiene día, horario y sede definidos, por lo que el equipo jujeño comenzará a preparar uno de los compromisos más importantes de esta etapa de la temporada. El cruce será a partido único y definirá qué equipo avanza a la siguiente instancia del certamen.

El partido será en Santiago del Estero

La sede elegida para el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Belgrano será el Estadio Único Madre de Ciudades, uno de los escenarios más importantes del país y habitual sede de partidos de competencias nacionales.

El encuentro está programado para las 15 horas y corresponderá a los 16avos de final.

Copa Argentina

Cómo llega Gimnasia de Jujuy ante Belgrano de Córdoba

El partido ante Belgrano genera expectativa en los hinchas albicelestes, ya que se trata de un rival de peso y de una instancia decisiva.

Con la confirmación oficial de la programación, ahora restará conocer detalles vinculados a la venta de entradas, operativos de seguridad y modalidad de traslado para los simpatizantes que quieran acompañar al equipo en Santiago del Estero.

En la presente edición, dio el batacazo en los 32avos de final el pasado 11 de febrero, cuando eliminó por penales (5-4) a Central Córdoba de Santiago del Estero luego de un vibrante empate 2-2 en Salta. Su próximo desafío será ante Belgrano de Córdoba por la ronda de 16avos de final.

Gimnasia de Jujuy - Copa Argentina

Su actuación más destacada en la Copa Argentina ocurrió en la décima edición (2022), instancia en la que alcanzó de forma histórica los Octavos de Final tras vencer por 1-0 a Racing de Córdoba en la provincia de La Rioja.

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