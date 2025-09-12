viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2025 - 13:08
Tenis.

Copa Davis: Tomás Etcheverry ganó y la Argentina se adelantó 1-0 ante Países Bajos

Con solidez, Tomás Etcheverry derrotó a Jesper De Jong y sumó el primer punto para el equipo argentino de tenis que busca la clasificación a Bologna.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Etcheverry le dio el primer punto al equipo argentino (Foto: Prensa AAT).

Etcheverry le dio el primer punto al equipo argentino (Foto: Prensa AAT).

Argentina se enfrenta con Países Bajos en la ciudad de Groningen (Foto: Prensa AAT).

Argentina se enfrenta con Países Bajos en la ciudad de Groningen (Foto: Prensa AAT).

Cerúndolo disputará el segundo partido de la llave (Foto: Prensa: AAT).

Cerúndolo disputará el segundo partido de la llave (Foto: Prensa: AAT).

La Selección argentina de tenis comenzó con el pie derecho su serie de Copa Davis frente a Países Bajos. En el estadio Martini Plaza de Groningen, Tomás Martín Etcheverry se impuso sobre Jesper De Jong por 6-4 y 6-4, dándole al equipo capitaneado por Javier Frana el 1-0 parcial en la llave clasificatoria.

Lee además
Los Pumas van por la revancha ante Australia en la 4° fecha del Championship
Rugby Championship.

Los Pumas van por la revancha ante Australia: horario, formaciones y cómo ver el partido
Furor por el Mundial 2026 en Argentina.
Fútbol.

Mundial 2026: FIFA comunicó cuáles son los países que más entradas pidieron

El platense, ubicado en el puesto 64 del ranking mundial, necesitó poco más de dos horas para cerrar un partido parejo en cada set. Con un juego sólido desde el fondo y mucha concentración en los momentos clave, Etcheverry firmó su quinta victoria personal en la competencia más emblemática por equipos del tenis.

Me encanta jugar por la Davis y representar al país, saca lo mejor de mí. Ahora toca alentar a Fran. ¡Vamos Argentina!”, expresó el tenista de 25 años tras el triunfo, mientras era ovacionado por un grupo de compatriotas que viajó hasta los Países Bajos para alentarlo.

El segundo punto de la serie lo disputará Francisco Cerúndolo, actual número 21 del ranking y primera raqueta nacional. Su rival será Botic Van de Zandschulp, ubicado en el puesto 82, a quien ya venció en Indian Wells a comienzos de este año. Una nueva victoria pondría al equipo argentino muy cerca de la clasificación a las Finales.

equipo argentino de tenis
Copa Davis: Tom&aacute;s Etcheverry gan&oacute; y la Argentina se adelant&oacute; 1-0 ante Pa&iacute;ses Bajos (Foto: Prensa AAT).

Copa Davis: Tomás Etcheverry ganó y la Argentina se adelantó 1-0 ante Países Bajos (Foto: Prensa AAT).

Cómo sigue la agenda de Copa Davis

La acción continuará el sábado con el partido de dobles, donde Argentina presentará una dupla de lujo: Horacio Zeballos, flamante campeón del US Open, junto a Andrés Molteni. Enfrente estarán los locales Sander Arends y Sem Verbeek, especialistas en la modalidad.

En caso de ser necesario, la serie se definirá con los singles del domingo: Cerúndolo contra De Jong y Etcheverry frente a Van de Zandschulp. El formato establece cinco partidos al mejor de tres sets, y el equipo que sume tres triunfos avanzará a las Finales de Bologna, programadas entre el 18 y el 23 de noviembre.

Cerúndolo
Cerúndolo disputará el segundo partido de la llave (Foto: Prensa: AAT).

Cerúndolo disputará el segundo partido de la llave (Foto: Prensa: AAT).

El conjunto de Javier Frana llega como favorito, en parte por la ausencia de Tallon Griekspoor, principal figura neerlandesa y número 31 del ranking ATP. Además de Cerúndolo, Etcheverry, Molteni y Zeballos, el plantel argentino lo completa Francisco Comesaña, que podría debutar y convertirse en el jugador número 91 en vestir la camiseta celeste y blanca en Copa Davis.

Con esta ventaja inicial, Argentina sueña con meterse nuevamente entre los grandes protagonistas de la Copa Davis. El triunfo de Etcheverry fue más que un buen comienzo: significó un golpe anímico clave para un equipo que busca consolidarse de cara a noviembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los Pumas van por la revancha ante Australia: horario, formaciones y cómo ver el partido

Mundial 2026: FIFA comunicó cuáles son los países que más entradas pidieron

Cuyaya vs Lavalle: por dónde entran los hinchas y precio de la entrada

Gustavo Fernández en la previa de Gimnasia de Jujuy vs Chicago: "Tenemos que quedarnos con los tres puntos"

Dos jujeños en la Selección boliviana por el sueño de clasificar al Mundial

Lo que se lee ahora
Foto archivo. video
Liga Jujeña.

Cuyaya vs Lavalle: por dónde entran los hinchas y precio de la entrada

Por  Federico Franco

Las más leídas

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Paisajes de ensueño: el pequeño pueblo del norte argentino que te sorprenderá con su particular nombre. video
Turismo.

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Conmoción en Córdoba.
Tristeza.

Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel