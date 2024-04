Coty Romero y Emmanuel se enfrentaron en Gran Hermano: ¿Quién se fue?

“No voy a bancar estas pelotudeces por eso nunca fui a apapacharte porque soy una persona que acompaña y que comprende, pero que cagu… muriendo en una cama si es que realmente está llorando porque este juego no se lo va a llevar”, le lanzó la entrenadora.

La mujer de cabello claro tampoco permaneció en silencio. “Te estás describiendo a vos con tu lugar de victimismo. Todo el tiempo te estás victimizando diciendo ‘me dejaron sola’, ‘no tengo papás’ y no tiene absolutamente nada que ver con el juego”, expresó Coty, frase que hizo que salga Furia al choque. “No tener papás me hace más fuerte”, la contradijo.

La correntina obtuvo el 58.8% de los votos frente al peluquero, quien se llevó 41.2% de los votos negativos del público.

Sin embargo, cuando llegó el momento crucial, Santiago del Moro desveló la decisión del público, seleccionando a Constanza como la elegida después de 20 días en la competición, donde regresó para causar revuelo. Naturalmente, la primera en levantarse de su silla fue Juliana, quien celebró la eliminación de Constanza, como ha venido haciendo en cada gala en la que alguien que no le agrada abandona el programa: expresando su gratitud a sus seguidores y lanzando insultos.

“Me encantó estar otra vez en esta casa”, comentó la joven, con los ojos vidriosos mientras se abrazaba con el resto de sus compañeros y se fundía en un abrazo con el estilista. De fondo, y a los gritos, la doble de riesgo no paraba de festejar. “¡Gracias, la put… madre!”, señalaba, en medio de un ambiente de despedida.

Después, la concursante de la edición previa que hizo su retorno al concurso expresó su satisfacción por su experiencia en esta nueva temporada. Tomó un momento para besar el suelo de la casa y luego se dirigió hacia la puerta. En ese instante, lanzó un grito de alegría característico de su región y dijo "¡los quiero!" como gesto para dejar atrás todos los conflictos y desencuentros que surgieron durante su breve pero inolvidable participación.

Así fue en orden la gala de Gran Hermano de domingo

Al inicio de la gala del domingo, la primera en recibir la grata confirmación de que seguiría en la casa fue Zoe. A pesar de haber mostrado su descontento con Virginia por nominarla, Zoe celebró al enterarse de que era la concursante menos votada por el público.

El Chino fue el siguiente en ser retirado de la lista de nominados, lo cual recibió con alegría tras haber tenido una acalorada discusión a gritos con Furia, durante la cual intercambiaron insultos y recriminaciones que podrían haber influido negativamente en su favor.

Coty Romero se despidió de la casa de Gran Hermano 2023 haciendo un sapucay.

En cuanto a Juliana, fue la tercera en ser excluida de la lista de nominados, una predicción que muchos habían hecho sobre la selección final, que se esperaba estuviera entre Emmanuel y Coty. Al final, fue Juliana quien resultó ser la seleccionada para abandonar la competencia, lo que demuestra una vez más la determinación que Furia mantiene, incluso frente a la enfermedad que está atravesando.