Gran Hermano: así quedó la placa que podría definir el final del juego

En este contexto, el Chino intentó desviar sus votos de su estrategia original. Por ello, mencionó a Darío y Zoe. De manera similar, la participante de Corrientes cambió su enfoque al nominar a dos jugadores que encarnaban la táctica contraria: Martín y Bautista. Precisamente, la joven pactó una alianza con los Bros, por lo que les otorgó sus votos con el propósito de mantener en secreto su plan.

La casa de Gran Hermano encara la última recta para develar al ganador de la nueva edición.

En esa línea, Santiago del Moro proporcionó la razón detrás de la decisión del Gran Hermano de invalidar sus votos antes de que los concursantes acudieran al confesionario: “Vale aclarar por qué se les anulan. Como les llamaron la atención para ver qué pasaba con las hojitas, él dice que no iba a complotar. Pero claro, lo agarraron entonces ya no importa a quién vota. Entonces él se da cuenta que si va y termina de confirmar ese complot, hubiera sido muy iluso de votar lo que decía las letras esas decían, o a Manzana, porque ya le habían llamado la atención. Va a pasar lo mismo que con Coty”.

No obstante, lo que ignoraba la concursante de Corrientes era que alguien estaba escuchando cada una de sus palabras. En la habitación adyacente se hallaba Bautista, quien disfrutaba de un privilegio otorgado por Gran Hermano, permitiéndole espiar las elecciones de cada participante en el confesionario. Por consiguiente, después de escuchar los votos de Coty, el presentador se acercó al uruguayo y le interrogó: “¿Te corrió un frío por el cuerpo cuando escuchaste los votos de Coty?”.

La placa quedó conformada de la siguiente forma: Coty, Bautista, Emmanuel, Martin, Juliana.

En lugar de evidenciar su ansiedad, el muchacho manifestó: “No, está bueno porque veo en qué postura está ella en cuanto a lo que hablamos del juego, por lo menos dijo un par de cosas que me sacan la duda de si estaba haciendo algo por atrás. Me da tranquilidad. Estoy anotando los votos”.

Gran Hermano: Furia mencionó a Coty y Martín

La velada prosiguió con Furia, quien mencionó los nombres de Coty y Martín. Después, llegó el momento de Emmanuel, quien nominó a Bautista y Coty. Del mismo modo que con la participante de Corrientes, el presentador inquirió al uruguayo, obteniendo como respuesta: “Emma no es ninguna sorpresa, yo con él la mejor personal, pero a nivel juego mi confianza nunca estuvo ni va a estar en él. A veces él te la juega que está todo bien y por adentro no pongo las manos en el fuego. Me sirve para reforzar el pensamiento que tenía. De Furia me encanta lo que dijo, entiendo que haya votado al Chino. A Coty la trato como una jugadora que vino”.

Este martes Gran Hermano descubrió un nuevo complot en la casa más famosa del país.

Así quedó la última placa de nominados en Gran Hermano

En este contexto, los participantes emitieron sus votos de la siguiente manera: Zoe (Juliana y Constanza), Florencia (Juliana y Coty), Darío (Florencia y Emmanuel), Virginia (Bautista y Martín), Mauro (Coty y Emmanuel), Nicolás (Federico y Emmanuel), Manzana (Coty y Martín) y finalmente Bautista (Emmanuel y Darío). Así, la lista de nominados quedó configurada así: Coty, Bautista, Emmanuel, Martín y Juliana.

La composición de esta lista de nominados establece el escenario para un posible enfrentamiento entre la concursante de Corrientes y la doble de riesgo, quienes parecen ser los contendientes más sólidos en este momento.