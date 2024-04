Gran Hermano: se conoció el nuevo participante eliminado de la casa

Florencia, la siguiente concursante en ingresar, expresó su gratitud hacia su familia y amigos por respaldarla al comenzar su participación en el programa. “Me quiero quedar, estoy demasiado feliz, nunca experimenté este estado de felicidad , tengo mucho para dar y espero que me sigan bancando”, expresó en el confesionario. Paloma Méndez, por otro lado, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de las personas y afirmó que sin ellos no habría alcanzado esa etapa. “Me quiero quedar porque este es mi gran sueño, estoy muy feliz de estar acá, tengo muchísimo más para dar y no los voy a defraudar” .

Emmanuel se sintió “muy agradecido” por todo el respaldo. “Estoy contento porque siento que me supero día a día y gracias por todos los votos que me dan para que me siga quedando ahora en la tercera placa positiva”, manifestó. Además, Mauro, agradeció al público por llegar a esta instancia.

“Le agradezco a mi familia, a mis amigos y a toda la gente que me apoya. Considero que fui uno de los jugadores nuevos que más aportó a la casa. Siempre traté de ser lo más transparente posible y confío en cómo soy yo acá adentro. Cada día estoy mejor, y acá es muy difícil lo que va pasando en el día a día. Sé que mucha gente me banca, otra gente no, pero siempre fui lo más genuino posible, y quiero quedarme porque puedo seguir haciendo cosas, y acá los chicos me quieren bastante”, destacó.

Cuando la llamaron al confesionario, Coty ofreció sus razones: “Quiero quedarme porque siento que esta es mi revancha, todo el tiempo estoy pensando estrategias, me costó un poquito adaptarme en la primera semana, pero siento que nací para esto. Quizá el año pasado no se me dio, pero puedo dar todo y no ser tan predecible”.

Asimismo, Juliana dio un discurso motivacional: “Quiero agradecer; abundancia para todos. Solo pido salir de placa. Les pido disculpas porque les pido un montón de apoyo por situaciones acá en la casa me toca quedarme en la placa. Yo me quedo en la casa por ustedes; solamente gracias. Hace cuatro meses que estoy en la casa, solo pido apoyo porque quiero llegar a la final, y no voy a cambiar a la persona que soy”.

Federico "Manzana" Farías fue el encargado de exponer las razones por las que consideraba que debían mantenerse en el juego, expresando: “Expreso mi deseo de querer quedarme, y seguir haciendo un esfuerzo, y para eso necesito un poco más de apoyo de toda la gente que confía en mí”.

Paloma abandonó Gran Hermano.

En ese momento, Santiago del Moro ingresó a la casa y anunció los primeros concursantes que continuaban en el juego. La primera en ser salvada de la nominación fue Zoe Bogach, seguida por Virginia Demo. Luego, Santiago del Moro reveló otros sobres con los nombres de Federico "Manzana" Farias, Juliana "Furia" Scaglione y Martín Ku.

En una tercera ronda de salvados, los privilegiados en continuar en la competencia fueron Nicolás Grosman, Darío Martínez Corti, Emmanuel Vich y Coty Romero. Al término de la velada, Paloma Méndez, Florencia Regidor y Mauro Dalessio quedaron en la cuerda floja, y Paloma fue la eliminada por elección del público.

Quiénes siguen la casa de Gran Hermano

Los participantes que siguen en el reality son: Federico “Manzana” Farías, Zoe Bogach, Martín Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Juliana Scaglione, Bautista Mascia, Virginia Demo, Florencia Regidor, Darío Martínez, Mauro Dalessio y Coty Romero.

Por otro lado, los participantes eliminados de GH son Carla Destéfano (abandono), Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez (dos veces) Lucía Maidana, Lisandro Navarro, Isabel Denegri (expulsión), Denisse González (dos veces), Rosina Beltrán, Damian Cesarmorsa, Joel Ojeda, Catalina Gorostidi y Paloma Méndez,

Cómo votar en Gran Hermano

La elección del público es desfavorable y señala quién debe abandonar la casa. Para participar, se deben seguir las siguientes instrucciones:

Enviar un SMS al número 9009 con el término " GH ".

al número con el término " ". Después, recibirán una respuesta automática donde deberán responder con el nombre completo de la persona que desean que salga de la casa de Gran Hermano, evitando utilizar apodos.

donde deberán responder con el nombre completo de la persona que desean que salga de la casa de Gran Hermano, evitando utilizar apodos. Seguidamente, recibirán el siguiente texto: "¡Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, responde este mensaje con la palabra “SI". De esta manera, su voto será registrado en el sistema.