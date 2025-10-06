lunes 06 de octubre de 2025

6 de octubre de 2025 - 16:45
Salud.

Crece la preocupación en Boca Juniors por Miguel Ángel Russo

El DT permanece en reposo en su domicilio y mantiene comunicación con el cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda, quien seguirá siendo el DT.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo.

Pese a la victoria contundente de Boca Juniors frente a Newell’s en la Bombonera por el Torneo Clausura, la atención principal del mundo Xeneize pasa por el estado de salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo.

Según fuentes allegadas al club, Russo se encuentra en su casa, acompañado por sus familiares, y su situación genera una fuerte preocupación. Luego del triunfo del equipo, se multiplicaron los mensajes de aliento de parte del cuerpo técnico y los jugadores.

Claudio Úbeda y Leandro Paredes fueron quienes hicieron públicas las muestras de respaldo más sentidas. Hasta el momento, el club no ha ofrecido un comunicado oficial sobre el cuadro del entrenador, manteniendo un marcado hermetismo.

Miguel Angel Russo con Juan Roman Riquelme durante el entrenamiento de Boca del martes.
Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors junto a Juan Román Riquelme.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors junto a Juan Román Riquelme.

El propio presidente del club, Juan Román Riquelme, evitó entrar en detalles durante su más reciente aparición pública, aunque expresó: “El entrenador tiene mucho que ver porque es un genio, maneja las cosas de manera extraordinaria”.

El cuerpo técnico, liderado ahora por Úbeda, actuó como interlocutor frente al plantel: “Todo el Mundo Boca piensa lo mismo que nosotros: este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguro nos ha estado viendo por televisión”, comentó el director interino.

Agregó que, pese a no estar presente físicamente en los entrenamientos, Russo permaneció en contacto permanente con las decisiones del equipo.

Cabe recordar que Russo, de 69 años, atraviesa un tratamiento vinculado a su historial oncológico: entre 2017 y 2018 fue intervenido por cáncer de próstata y vejiga. En los últimos tiempos registró internaciones por una infección urinaria y un cuadro de deshidratación, lo que ha limitado su disponibilidad para la labor diaria.

