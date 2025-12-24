Cristina Fernández de Kirchner presentó una leve complicación en el intestino

Cristina Fernández de Kirchner sigue internada en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires tras ser operada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, y en las últimas horas un parte médico indica complicaciones en su recuperación .

Los médicos indicaron que la ex presidenta presentó una leve complicación intestinal: un íleo postoperatorio, cuadro frecuente tras cirugías abdominales, y que permanece bajo estricta observación. Seguirá internada.

El parte oficial firmado por la directora médica Dra. Marisa Lanffanconi, subraya que la evolución de la ex vicepresidenta sigue dentro de los parámetros esperados para su diagnóstico original y que un íleo postoperatorio, es una parálisis temporal del intestino que detiene el tránsito intestinal debido a la manipulación quirúrgica y a la respuesta inflamatoria posterior a la intervención.

Cristina Kirchner saluda a militantes desde el balcón de su casa

Según destacaron, el cuadro puede causar distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal. “Es una complicación común después de una cirugía”, explicaron desde el equipo médico.

El parte médico de Cristina Fernández de Kirchner

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo”.

Sumaron que la paciente permanece “bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento” y que se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro.

No se reportó que la ex vicepresidenta tenga fiebre ni signos de infección secundaria, lo que es un buen indicador, pero confirmaron que seguirá en el centro médico para que tenga vigilancia permanente para prevenir complicaciones asociadas tanto a la peritonitis como al íleo.

La internación de CFK

La ex mandataria de 72 años, fue trasladada el sábado pasado luego de experimentar dolores abdominales agudos en su domicilio del barrio de Constitución, donde cumple arresto domiciliario, y se le practicaron estudios complementarios para luego realizarle la cirugía de urgencia.

Los estudios complementarios de estas horas como una tomografía computada de abdomen, confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio, por lo que se ajustó el tratamiento antibiótico y el monitoreo del balance hídrico

Desde su internación, militantes y seguidores se convocaron en las afueras del sanatorio para expresarle su apoyo con banderas y mensajes de aliento, como la consigna “Nunca caminarás sola”.