Cristina Kirchner criticó la política económica del Gobierno: "¡Qué olor a default!"

Cristina Kirchner redobló sus críticas a la gestión económica de Javier Milei y su equipo, acusándolos de "financiar la fuga a dólar barato" y de llevar al país al borde del default. En un tuit enérgico, la expresidenta también apuntó contra el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por su papel en el endeudamiento.
Cristina Kirchner no dejó pasar la reciente subida del dólar y, una vez más, arremetió contra la política económica de Javier Milei y su equipo. A través de un contundente mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), la exmandataria acusó al presidente y a su ministro de Economía, Luis Caputo, de estar "financiando la fuga a dólar barato" y advirtió sobre los peligros de un posible default.
“¡Che Milei! ¡Qué olor a default!… Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días... ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”, escribió Cristina Kirchner, aludiendo a la reciente volatilidad del mercado cambiario y la rapidez con la que el Gobierno habría utilizado reservas del Banco Central para contener la presión sobre el dólar.
La expresidenta también lanzó duras críticas contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y profundizó su cuestionamiento hacia Caputo, quien, según Kirchner, fue "partícipe necesario" en dos de los mayores episodios de endeudamiento en la historia reciente de Argentina: "Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país… y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!” sostuvo.
En su mensaje, la exmandataria también se refirió a la situación de la deuda externa y acusó al Gobierno de continuar pidiendo préstamos internacionales. “¿Y arriba anunciás que ESTÁS PIDIENDO OTRO PRÉSTAMO A ESTADOS UNIDOS?… ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!” exclamó, haciendo referencia al creciente endeudamiento que el Gobierno de Milei mantiene con entidades internacionales.
Cristina Kirchner también se refirió a los escándalos de corrupción vinculados a la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cuestionó las respuestas de Milei ante las grabaciones de un exfuncionario del organismo, Diego Spagnuolo, en las que se implican irregularidades en la gestión: "¿Che Milei, es cierto que ayer, en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, son audios de peluquería e inteligencia artificial? Daaaaaale!" indicó.
Por último, Kirchner criticó la estrategia del Gobierno en relación con la cotización del dólar, refiriéndose a las políticas de intervención del mercado cambiario: "La única banda… es ‘LA BANDA DEL CARRY TRADE’ DEL TOTO CAPUTO", afirmó, aludiendo a la supuesta especulación financiera que, según ella, favorece a ciertos sectores económicos en detrimento de la estabilidad nacional.
