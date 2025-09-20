sábado 20 de septiembre de 2025

20 de septiembre de 2025 - 12:33
Cristina Kirchner

Cristina Kirchner criticó la política económica del Gobierno: "¡Qué olor a default!"

En medio de una fuerte suba del dólar, la exmandataria Cristina Kirchner volvió a cargar contra el Presidente y su equipo económico.

Por  Agustín Weibel
Cristina Kirchner criticó la política económica del Gobierno: ¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica del Gobierno: "¡Qué olor a default!"

Cristina Kirchner redobló sus críticas a la gestión económica de Javier Milei y su equipo, acusándolos de "financiar la fuga a dólar barato" y de llevar al país al borde del default. En un tuit enérgico, la expresidenta también apuntó contra el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por su papel en el endeudamiento.

Cristina Kirchner realizó una dura critica a la política económica "¡Qué Olor a Default!"

Cristina Kirchner no dejó pasar la reciente subida del dólar y, una vez más, arremetió contra la política económica de Javier Milei y su equipo. A través de un contundente mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), la exmandataria acusó al presidente y a su ministro de Economía, Luis Caputo, de estar "financiando la fuga a dólar barato" y advirtió sobre los peligros de un posible default.

“¡Che Milei! ¡Qué olor a default!… Te fumaste más de mil millones de dólares en apenas dos días... ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”, escribió Cristina Kirchner, aludiendo a la reciente volatilidad del mercado cambiario y la rapidez con la que el Gobierno habría utilizado reservas del Banco Central para contener la presión sobre el dólar.

La expresidenta también lanzó duras críticas contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y profundizó su cuestionamiento hacia Caputo, quien, según Kirchner, fue "partícipe necesario" en dos de los mayores episodios de endeudamiento en la historia reciente de Argentina: "Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país… y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!” sostuvo.

En su mensaje, la exmandataria también se refirió a la situación de la deuda externa y acusó al Gobierno de continuar pidiendo préstamos internacionales. “¿Y arriba anunciás que ESTÁS PIDIENDO OTRO PRÉSTAMO A ESTADOS UNIDOS?… ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!” exclamó, haciendo referencia al creciente endeudamiento que el Gobierno de Milei mantiene con entidades internacionales.

Cristina Kirchner también se refirió a los escándalos de corrupción vinculados a la administración de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cuestionó las respuestas de Milei ante las grabaciones de un exfuncionario del organismo, Diego Spagnuolo, en las que se implican irregularidades en la gestión: "¿Che Milei, es cierto que ayer, en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, son audios de peluquería e inteligencia artificial? Daaaaaale!" indicó.

Por último, Kirchner criticó la estrategia del Gobierno en relación con la cotización del dólar, refiriéndose a las políticas de intervención del mercado cambiario: "La única banda… es ‘LA BANDA DEL CARRY TRADE’ DEL TOTO CAPUTO", afirmó, aludiendo a la supuesta especulación financiera que, según ella, favorece a ciertos sectores económicos en detrimento de la estabilidad nacional.

