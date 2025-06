Cristina Kirchner dijo que "estar presa es un certificado de dignidad" y que "este modelo tiene fecha de vencimiento"

En su discurso comentó que "en algún momento vamos a tener que discutir en serio lo que pasó para que no nos sigan dividiendo. Estas divisiones, lejos de favorecer al pueblo, aun aquel que se siente antiperonista o anti kirchnerista terminan perjudicándolo con procesos económicos que destruyen el presente y futuro del pueblo argentino".

"Los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse como en el 2017", dijo sobre el reamado del PJ que en aquel entonces terminó con la candidatura de unidad con Alberto Fernández. "No nos van a dejar seguir porque tienen miedo. Descreen que puedan organizar algo enfrente nuestro. Esto que está ahora, este gobierno cachivache", añadió.

Cristina Kirchner se refirió a la posibilidad de ser detenida

Cristina Kirchner advirtió que "algunos creen que puedan humillarnos y derrotarnos pero a veces cuando andan por la calle, libres los que hicieron megacanjes, endeudaron dos veces al país con el FMI, estar presa es un significado de dignidad".

Sostuvo que "no somos como esa derecha mafiosa que se prófuga tres años y cuando vuelve al país, después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios, militantes, se profugan al Uruguay y no solo los encarcelan si no, los sobreseen".

"Si no sabés de donde venís, difícilmente puedas llegar a buen puerto, por eso es muy importante organizarse y no vernos como militantes electorales, sino como militantes políticos", añadió.

"En nombre de la historia que pudimos construir con Néstor, de los anteriores, de los radicales revolucionarios que los hubo, y seguramente debe haber muchos radicales hoy que ven que esto así como está no va mas. Es muy antidemocrático, apuesto a que los hay", afirmó ante la militancia peronista.