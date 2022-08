TOCF N°2 - Causa Fernández de Kirchner

Además, pidieron condenas para Lázaro Báez (empresario), Julio De Vido (ex ministro de Planificación), José López (ex secretario de Obras Públicas), Abel Fatala (subsecretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad), Raúl Daruich (Responsable del distrito Santa Cruz de la DNV), Mauricio Collareda (jefe distrito Santa Cruz de la DNV), Horacio Garro (ex presidente de la AGVP), Juan Carlos Villafañe (ex jefe de la AGVP), Raúl Pavesi (ex titular de la AGVP), José Luis Santibáñez (ex presidente del directorio de AGVP) y Carlos Santiago Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal).

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo el fiscal Diego Luciani y añadió: “Nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.