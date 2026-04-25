Cruzeiro vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores

El cotejo entre Cruzeiro y Boca Juniors, por la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores, se jugará el próximo martes 28 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el Mineirão.
Así llegan Cruzeiro y Boca Juniors
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores
Cruzeiro quiere recuperar tras sufrir una derrota contra U. Católica por un resultado de 1 a 2.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores
Boca Juniors llega con ventaja tras derrotar a Barcelona con un marcador 3 a 0.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en Cuartos de Final del torneo Copa Libertadores 2018, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El Xeneize tiene el liderato del Grupo D con 6 unidades y 5 goles, mientras que Cruzeiro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 3 unidades, con 2 tantos.
Fechas y rivales de Cruzeiro en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo D - Fecha 4: vs Barcelona: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 5: vs Cruzeiro: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Cruzeiro y Boca Juniors, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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