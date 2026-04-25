Cruzeiro vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Cruzeiro y Boca Juniors, por la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores, se jugará el próximo martes 28 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el Mineirão.

Así llegan Cruzeiro y Boca Juniors En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores Cruzeiro quiere recuperar tras sufrir una derrota contra U. Católica por un resultado de 1 a 2.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Libertadores Boca Juniors llega con ventaja tras derrotar a Barcelona con un marcador 3 a 0.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en Cuartos de Final del torneo Copa Libertadores 2018, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1. El Xeneize tiene el liderato del Grupo D con 6 unidades y 5 goles, mientras que Cruzeiro quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 3 unidades, con 2 tantos.

Fechas y rivales de Cruzeiro en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo D - Fecha 4: vs Barcelona: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Cruzeiro: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Cruzeiro y Boca Juniors, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







