Tolima vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores

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Coquimbo Unido y Tolima se enfrentarán en el estadio Manuel Murillo Toro el próximo martes 28 de abril desde las 23:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores.

Así llegan Tolima y Coquimbo Unido Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores Tolima viene de caer por 1 a 3 frente a Nacional.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Libertadores Coquimbo Unido viene de un triunfo 2 a 0 frente a Universitario.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. Coquimbo U. es escolta del puntero del grupo con 4 unidades. El Vinotinto y Oro debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ocupar el tercer lugar y contar con 1 punto.

Fechas y rivales de Tolima en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 4: vs Nacional: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Coquimbo Unido: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Universitario: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Coquimbo Unido en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo B - Fecha 4: vs Universitario: 7 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 5: vs Tolima: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo B - Fecha 6: vs Nacional: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina) Horario Tolima y Coquimbo Unido, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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