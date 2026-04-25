UCV vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores

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UCV recibirá a Rosario Central, en el marco de la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores, el próximo martes 28 de abril a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el Coloso de Los Chaguaramos.

Así llegan UCV y Rosario Central Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de UCV en partidos de la Copa Libertadores UCV sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Independiente del Valle.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores Rosario Central viene de derrotar a Libertad con un marcador 1 a 0.

Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. El Canalla se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. UCV tiene que recuperar terreno: se ubica en el tercer puesto y tiene 3 puntos.

Fechas y rivales de UCV en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 4: vs Independiente del Valle: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs Rosario Central: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Libertad: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 4: vs Libertad: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs UCV: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Independiente del Valle: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario UCV y Rosario Central, según país Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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