Sporting Cristal vs Junior: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

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El juego entre Sporting Cristal y Junior se disputará el próximo martes 28 de abril por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores, a partir de las 23:00 (hora Argentina) en el Coloso de José Díaz.

Así llegan Sporting Cristal y Junior Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores Sporting Cristal busca levantarse de su derrota ante Palmeiras en el Allianz Parque.

Últimos resultados de Junior en partidos de la Copa Libertadores Junior cayó 0 a 1 ante Cerro Porteño.

Ubicado detrás del líder del Grupo F, Sp. Cristal luchará por llegar a la cima, mientras que El Tiburón está en cuarto lugar al sumar 1 punto y deberá ganar para subir de puesto.

Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo F - Fecha 4: vs Palmeiras: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Junior: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Cerro Porteño: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Junior en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo F - Fecha 4: vs Cerro Porteño: 7 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 5: vs Sporting Cristal: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo F - Fecha 6: vs Palmeiras: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario Sporting Cristal y Junior, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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