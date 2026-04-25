Libertad vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores

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El próximo martes 28 de abril, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Independiente del Valle visita a Libertad en el Tuyukuá, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores.

Así llegan Libertad y Independiente del Valle El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores Libertad fue derrotado en el Tigo La Huerta frente a Rosario Central por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores Independiente del Valle viene de vencer a UCV en casa por 3 a 1.

El puntero no quiere aflojar y desea mantenerse como líder del Grupo H. Ind. del Valle acumula 4 puntos y 3 goles, mientras que Libertad necesita remontar posiciones para salir de la última posición, sin unidades.

Fechas y rivales de Libertad en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 4: vs Rosario Central: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs Independiente del Valle: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Independiente del Valle en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo H - Fecha 4: vs UCV: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs Libertad: 19 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario Libertad e Independiente del Valle, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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