Lanús vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores

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Liga de Quito y Lanús se enfrentarán en la Fortaleza el próximo martes 28 de abril desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores.

Así llegan Lanús y Liga de Quito Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lanús en partidos de la Copa Libertadores Lanús venció por 1-0 a Always Ready.

Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores Liga de Quito viene de un triunfo 2 a 0 frente a Mirassol.

Con 6 puntos y 3 gol convertido, LDU Quito buscará seguir en el primer lugar de su Grupo G. Por su parte, El Granate está en tercer puesto, con 3 unidades y 1 anotación.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo G - Fecha 4: vs Always Ready: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Liga de Quito: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Liga de Quito en los próximos partidos de la Copa Libertadores Grupo G - Fecha 4: vs Mirassol: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina) Horario Lanús y Liga de Quito, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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