sábado 25 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de abril de 2026 - 14:57
Copa Libertadores

Lanús vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Lanús y Liga de Quito, que se jugará el martes 28 de abril desde las 19:00 (hora Argentina) en la Fortaleza.

Lanús vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Liga de Quito y Lanús se enfrentarán en la Fortaleza el próximo martes 28 de abril desde las 19:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores.

Lee además
tolima vs coquimbo unido: previa, horario y como llegan para la fecha 3 del grupo b de la copa libertadores

Tolima vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores
sporting cristal vs junior: previa, horario y como llegan para la fecha 3 del grupo f de la copa libertadores

Sporting Cristal vs Junior: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

Así llegan Lanús y Liga de Quito

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lanús en partidos de la Copa Libertadores

Lanús venció por 1-0 a Always Ready.

Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores

Liga de Quito viene de un triunfo 2 a 0 frente a Mirassol.

Con 6 puntos y 3 gol convertido, LDU Quito buscará seguir en el primer lugar de su Grupo G. Por su parte, El Granate está en tercer puesto, con 3 unidades y 1 anotación.


Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 4: vs Always Ready: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Liga de Quito: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Liga de Quito en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo G - Fecha 4: vs Mirassol: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Lanús y Liga de Quito, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tolima vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Junior: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores

Cruzeiro vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Libertadores

UCV vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores

Libertad vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores

Lo que se lee ahora
Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto conducirá en Buenos Aires
Deportes.

Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto conducirá en Buenos Aires

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Frutinovela furor: la historia de Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá que es viral.

Las frutinovelas recrearon el escándalo entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi: el video viral

Confirmaron que Luis Brandoni llegó a grabar la segunda temporada. video
Espectáculos.

Confirmado: Luis Brandoni terminó de filmar la 2° temporada de la serie "Nada" con Robert De Niro

FNE 2026: Isabel Lezcano es la nueva representante del Divino Redentor
Jujuy.

FNE 2026: Isabel Lezcano es la nueva representante del Divino Redentor

Chikungunya: la enfermedad que puede provocar dolor invalidante durante meses o años
Salud.

Confirmaron 79 casos de chikungunya en Jujuy: en qué localidades hay más contagios

El cuchillo que llevó el estudiante.
Policiales.

Amenazas en escuelas de Jujuy: demoraron a un alumno en San Pedro que llevó un cuchillo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel