viernes 05 de diciembre de 2025

5 de diciembre de 2025 - 17:49
Diciembre.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Tras haberse cumplido el pago de sueldos de noviembre, a mitad de mes se abonará el aguinaldo y a fines de diciembre la primera cuota del bono.

Federico Franco
Federico Franco
Aguinaldo.

Aguinaldo.

Calendario de pagos oficial

Estas son las fechas definidas por la Provincia:

  • Haberes de noviembre: se pagaron del 1 al 4 de diciembre.

  • Segundo aguinaldo (SAC 2025): del 15 al 19 de diciembre.

  • Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025.

  • Haberes de diciembre: del 2 al 5 de enero de 2026.

  • Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC), es una retribución para empleados, jubilados y pensionados en Argentina.
Calculadora del aguinaldo.

Calculadora del aguinaldo.

El aguinaldo en Argentina equivale al 50% del mejor salario mensual del semestre (incluye sueldo básico y adicionales remunerativos).

Si trabajaste todo el semestre

Se toma el mes con remuneración más alta y se calcula automáticamente la mitad.

Si trabajaste menos meses

Se usa la siguiente fórmula:

(Salario más alto del semestre / 12) x meses trabajados

Premios, horas extras y adicionales remunerativos que hayan elevado el salario en algún mes también se incluyen para elegir el sueldo más alto.

Bono extraordinario de fin de año

El Gobierno provincial confirmó un bono escalonado, pagado en dos partes:

  • $300.000 para quienes cobren menos de $1.400.000.

  • $200.000 para quienes superen ese monto.

Primera cuota: 27 de diciembre de 2025

Segunda cuota: 15 de enero de 2026

