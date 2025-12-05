¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Sigue el calendario de pagos para docentes y para toda la administración pública de Jujuy y después del pago de los haberes de noviembre, se vienen las fechas del aguinaldo y bono extraordinario. Con estas fechas, los trabajadores estatales ya pueden organizar su economía de fin de año y conocer cuándo percibirán cada beneficio.
Calendario de pagos oficial
Estas son las fechas definidas por la Provincia:
El aguinaldo en Argentina equivale al 50% del mejor salario mensual del semestre (incluye sueldo básico y adicionales remunerativos).
Si trabajaste todo el semestre
Se toma el mes con remuneración más alta y se calcula automáticamente la mitad.
Si trabajaste menos meses
Se usa la siguiente fórmula:
(Salario más alto del semestre / 12) x meses trabajados
Premios, horas extras y adicionales remunerativos que hayan elevado el salario en algún mes también se incluyen para elegir el sueldo más alto.
Bono extraordinario de fin de año
El Gobierno provincial confirmó un bono escalonado, pagado en dos partes:
Primera cuota: 27 de diciembre de 2025
Segunda cuota: 15 de enero de 2026
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.