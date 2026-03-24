24 de marzo en Jujuy: "La memoria no retrocede, la memoria es persistente y continúa"

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Este 24 de marzo, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia volvió a reunir en Jujuy a referentes históricas, familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos.

Dictadura. Día de la Memoria por la Verdad y Justicia: actividades en Jujuy a 50 años del golpe de Estado

En el marco de la marcha y las actividades realizadas en San Salvador de Jujuy, Canal 4 recogió los testimonios de Inés Peña, Sara Velázquez y Mirta Mamani, voces ligadas desde hace décadas a la lucha por los delitos de lesa humanidad en la provincia. Sus palabras volvieron a poner en el centro la memoria de los 145 desaparecidos jujeños, el reclamo por verdad y la exigencia de justicia.

Inés Peña resumió el significado de este nuevo 24 de marzo con una definición contundente: “Estos 50 años significa que la memoria no retrocede, la memoria es persistente y la memoria continúa”.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Durante la entrevista con Canal 4 , remarcó que siguen vigentes los tres pilares que sostienen cada conmemoración: “Memoria, seguimos con los conceptos de memoria, verdad y justicia”. Y explicó el sentido de cada uno: “Memoria, para saber qué pasó con nuestros desaparecidos de hace 50 años atrás. Verdad, para que nos digan la verdad, el destino final de ellos. Y justicia, para que haya justicia y podamos llevar a los represores al banquillo de los acusados”.

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Peña también destacó la convocatoria que tuvo la marcha en Jujuy y pidió que siga creciendo con el paso del tiempo. “Realmente fue una gran convocatoria y esperamos que esta convocatoria siga creciendo porque esto va a significar que el pueblo tiene conciencia y el pueblo va a saber defender sus derechos”, expresó.

Además, dejó un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones. “Por eso es que necesitamos que la juventud se concientice, sepa defender sus derechos y sepa luchar por ellos”, afirmó.

Sara Velázquez: “Hemos recorrido mucho por todos lados buscando la verdad”

Sara Velázquez también compartió una reflexión atravesada por la historia personal y colectiva de décadas de lucha. “Para nosotros mucho, porque ya estamos llegando a una edad avanzada las dos”, dijo al hablar del peso que tiene esta fecha para quienes sostuvieron durante años el reclamo por los crímenes de la dictadura.

En ese recorrido, resaltó el papel de Inés Peña y de otras mujeres que encabezaron la búsqueda en los momentos más difíciles. “Hemos estado juntas en la búsqueda de la verdad. Hemos recorrido mucho por todos lados buscando la verdad siempre”, señaló.

image Día de la Memoria / Inés Peña y Sara Velázquez.

Velázquez advirtió que, a pesar del paso del tiempo, todavía no hubo arrepentimiento de quienes cometieron el genocidio. “Se nos ha negado, hasta el día de hoy no se han arrepentido aquellos que han cometido el genocidio”, sostuvo. Y agregó: “Nosotros decimos que perdonamos, pero en realidad uno perdona cuando ve arrepentimiento. Entonces creemos que no es posible usar la palabra perdón hasta que no se arrepientan de lo que han hecho”.

En otro tramo de la entrevista, hizo un llamado a la reflexión sobre la formación de los jóvenes y el rol de la educación. “Los jóvenes hoy en día tienen que darse cuenta que a pesar de que estamos en gobierno democrático, se están usando métodos distintos, pero con objetivos de represión, de persecuta, de todo lo que se llama intimidación”, advirtió.

Al mismo tiempo, valoró la presencia juvenil en la marcha. “Para nosotros es un orgullo que haya muchos jóvenes hoy y que estén presentes hasta niñitos”, expresó.

Mirta Mamani: “50 años de lucha, 50 años de dolor”

image Mirta Mamani.

La voz de los familiares también estuvo presente en la jornada. Mirta Mamani, sobrina de Hugo Julián Luna, un desaparecido, habló con Canal 4 y resumió el significado de la fecha como “50 años de memoria” y también como “50 años de lucha, 50 años de dolor de los familiares”.

En su testimonio recordó a los seres queridos desaparecidos, torturados y asesinados durante la dictadura. Además, aportó una historia personal marcada por la búsqueda y la recuperación de restos. Contó que los restos de Hugo Julián Luna hoy están inhumados en Purmamarca, luego de haber sido hallados en un cementerio del Partido de la Costa, en Buenos Aires.

Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy. Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

“Después de tantos años, el equipo de antropología forense se hizo presente para realizar estudios, análisis a la familia y nos entregaron los restos de Hugo”, relató.

Mamani también recordó que durante la jornada se realizó una visita al cementerio donde descansan sus restos y señaló otro de los homenajes de este 24 de marzo en la provincia: la señalización en el domicilio de Marina Vilte, en Purmamarca. “También en el domicilio de Marina Vilte se realizó la visualización en la vereda del domicilio donde ella creció, nació, creció, vivió. Una gran compañera de lucha”, destacó.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy. Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy.

Jujuy y una memoria que sigue viva

A 50 años del inicio de la última dictadura militar, las palabras de estas referentes y familiares reflejan una misma certeza: la memoria sigue viva en Jujuy. La lucha por saber qué pasó con los desaparecidos, dónde están sus restos y quiénes fueron responsables sigue marcando el sentido profundo de cada 24 de marzo.

En una provincia atravesada por historias de persecución, desaparición y resistencia, la jornada volvió a mostrar que el pedido de memoria, verdad y justicia no se apaga y que las nuevas generaciones también empiezan a tomar esa bandera.