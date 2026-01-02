¿Cuándo se desarma el árbol de Navidad?

Desarmar el árbol de Navidad es un proceso que suele ser polémico, sobre todo por la controversia que genera la fecha exacta para hacerlo. Hay quienes lo guardan apenas pasa Reyes, otros lo estiran por la rosca y algunos lo dejan semanas más.

Pero, más allá de gustos y costumbres familiares, existe una fecha tradicional en el calendario cristiano para “cerrar” oficialmente la Navidad, ya que no es solo el 25 de diciembre: a partir de ese día comienza el llamado “tiempo de Navidad” , un período litúrgico que se extiende hasta la celebración del Bautismo de Jesús.

Ese cierre del tiempo navideño suele ubicarse en el primer domingo después del 6 de enero , fecha de la Epifanía (Día de Reyes). Por eso, para muchas comunidades, ese domingo es el momento indicado para desarmar el arbolito y guardar los adornos.

arbolito navidad armar desarmar.jpg

En 2026, ¿Qué día cae?

En 2026, la celebración del Bautismo del Señor cae el domingo 11 de enero, y es la fecha que marca el final del tiempo de Navidad. Desde allí, el calendario entra en “tiempo ordinario” hasta la Cuaresma, por eso es la fecha indicada.

Qué hacer con el árbol de Navidad

Guardarlo limpio y seco, bien embalado, para evitar humedad y roturas y poder reutilizarlo el próximo año. Si es natural, evitá dejarlo en la calle: muchos municipios habilitan puntos de recolección para que esos árboles se transformen en compost u otros procesos más amigables con el ambiente. Lo mejor es consultar los sitios y fechas de acopio que informa tu comuna.