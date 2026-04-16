Cuándo se paga el bono por el Día del Trabajador en Jujuy: fecha confirmada y quiénes lo cobran

Se paga el bono de fin de año.

El Gobierno de Jujuy confirmó cuándo se acreditará el bono extraordinario por el Día del Trabajador para empleados estatales . El pago, de $100.000 por persona, se depositará el viernes 17 de abril, como parte del esquema de liquidaciones previsto para abril, en la antesala del 1 de mayo.

Ingresos. Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy

Jujuy. Pagarán un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

La medida quedó formalizada a través de la Circular N° 014 C.P./2026 e implica el pago por única vez de un suplemento no remunerativo y no bonificable. El anuncio alcanza a distintos sectores de la administración pública provincial y también detalla quiénes quedan excluidos del cobro.

Según lo dispuesto por el Ejecutivo provincial, el bono extraordinario se acredita el viernes 17 de abril . El monto es de $100.000 y se abona por única vez . De acuerdo con lo informado oficialmente, la liquidación se realiza de manera directa para los agentes alcanzados, sin necesidad de trámites adicionales.

Cuándo se paga el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Quiénes cobran el bono en Jujuy

El alcance de la medida incluye a los trabajadores de la administración pública provincial en sus distintas áreas. Están comprendidos los agentes de organismos centralizados, descentralizados y autárquicos.

También se incorpora al personal del ex Banco de Desarrollo transferido a la provincia, a quienes accedieron al retiro voluntario en ese organismo y a excombatientes de Malvinas.

Para acceder al bono, los trabajadores deben integrar la planta activa correspondiente al mes de marzo de 2026. Se incluye personal de planta permanente, contratados, reemplazantes, jornalizados o bajo locación de servicios.

Además, el Gobierno provincial confirmó que el bono también alcanza al personal de fuerzas de seguridad, incluyendo efectivos de la Policía de la provincia y del Servicio Penitenciario, bajo las mismas condiciones y por el mismo monto.

Sectores excluidos del pago

El documento oficial indica que quedan excluidos del bono extraordinario los funcionarios del Gobierno de Jujuy.