martes 09 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2025 - 09:58
Economía.

Cuándo se publica el IPC agosto 2025

El organismo encargado de las estadísticas publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuándo y a qué hora se publica la inflación de agosto 2025 del INDEC.

Cuándo y a qué hora se publica la inflación de agosto 2025 del INDEC.

Este miércoles 10 de septiembre a las 16:00, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto. La gran incógnita es: ¿cuál fue la inflación en la Ciudad de Buenos Aires?

Lee además
Jubilaciones en septiembre en Argentina (Foto ilustrativa)
ANSES.

Cómo quedan las jubilaciones en septiembre tras el dato de la inflación
El equipo económico defendió sus últimas medidas en el canal de streaming Carajo.
Economía.

El Gobierno aplica ajustes monetarios para contener inflación y tipo de cambio

Hasta el momento, la suba de precios acumulada en el año alcanza el 17,28%. Si se toma como referencia el período desde la asunción de Javier Milei, la cifra llega al 220,38%. Según los estudios de diversas consultoras, la inflación de agosto se ubicaría entre 1,8% y 2,4%, aunque la mayoría estima que apenas supera el 2%.

Cuándo y a qué hora se publica la inflación de agosto 2025 del INDEC.

El incremento frente al registro de julio, que había sido del 1,9%, se atribuye principalmente al crecimiento en el sector Alimentos y Bebidas, la categoría que tiene mayor ponderación en el cálculo total y que habría superado el promedio general. Según distintas consultoras, este rubro registró subas de entre 2,3% y 2,6%.

La inflación de agosto en CABA

El lunes, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) informó que el índice de inflación en la ciudad durante agosto fue del 1,6%.

Este miércoles el INDEC dará a conocer la inflación de agosto.

Los mayores aumentos de precios se observaron en los Bienes, con un alza de 1,4%, y en los Servicios, que registraron un crecimiento del 1,7%.

  • Servicios y seguros financieros: 5,7%
  • Transporte: 3%
  • Salud: 2,1%
  • Vivienda, servicios y combustibles: 1,9%
  • Restaurantes y hoteles: 1,2%
  • Alimentos: 1%
El ente estadístico dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el octavo mes del año.

Aunque este año la coincidencia entre los registros de inflación nacional y los de la Ciudad es más cercana, desde diciembre de 2023 hasta hoy, la inflación porteña se mantiene aproximadamente 20 puntos porcentuales por encima de la registrada por el Indec en el acumulado.

Este fenómeno comenzó con la asunción de Javier Milei, ya que hasta ese momento las cifras eran prácticamente equivalentes. La diferencia se explica porque uno de los cálculos pondera con mayor peso los servicios, que han experimentado aumentos exponenciales durante esta gestión, mientras que el otro no.

El ente estadístico dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el octavo mes del año.

En paralelo, los salarios han quedado rezagados frente a la inflación, y los breves meses de recuperación observados en el segundo semestre de 2024 ya forman parte del pasado.

Además, si los incrementos de haberes se compararan con la inflación de la Ciudad en lugar de la del Indec, la merma en el poder adquisitivo sería considerablemente más significativa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo quedan las jubilaciones en septiembre tras el dato de la inflación

El Gobierno aplica ajustes monetarios para contener inflación y tipo de cambio

Las tarifas se mantendrán en línea con la inflación al menos hasta las elecciones

Carlos Sadir participará del encuentro de gobernadores de Provincias Unidas en Córdoba

¿Cuándo es el Día del Profesor en 2025?

Lo que se lee ahora
Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Nafta.
Atención.

Aumentó la nafta en Jujuy: los nuevos precios

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel