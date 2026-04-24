Cubrirán los gastos de traslado y sepelio del joven jujeño que falleció en Córdoba

Los gastos de traslado y sepelio de Lucas Santiago Flores, el joven jujeño de 19 años que falleció en la provincia de Córdoba, ya se encuentran totalmente cubiertos.
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Informaron que ya están cubiertos en su totalidad los gastos de traslado y sepelio de Lucas Santiago Flores, el joven jujeño que falleció en Córdoba.
Los gastos de traslado y sepelio de Lucas Santiago Flores, el joven jujeño de 19 años que falleció en la provincia de Córdoba, ya se encuentran totalmente cubiertos.
El Gobierno de Jujuy, a través de la Casa de Jujuy en Córdoba, dispuso la cobertura de la totalidad de los costos.
Lucas Santiago Flores apareció inconsciente en el microcentro de San Francisco, en Córdoba, en uno de los canteros ubicados en la zona de Pellegrini y 9 de Julio. Tras ser hallado en ese estado, fue derivado al Hospital Iturraspe, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.
Su familia había denunciado días antes su desaparición, por lo que la Policía había emitido un pedido de paradero para dar con su ubicación.
La causa por la muerte del joven es investigada por la fiscalía de Delitos Complejos, que intenta establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
De acuerdo con la información difundida, en el lugar donde fue hallado se encontró una mochila con su documentación, además de ampollas y cajas de medicación psiquiátrica.
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