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10 de abril de 2026 - 14:40
Salud.

David Arias asumió como nuevo presidente del Instituto de Seguros de Jujuy

Tras la asunción, David Arias destacó tres pilares fundamentales para su gestión dentro del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ).

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
David Arias presidente ISJ
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Durante el acto, se destacaron tres pilares fundamentales para la gestión: cercanía con el afiliado, diálogo prestacional y gestión eficiente.

Jura de David Arias en el ISJ: los ejes de la gestión

La ceremonia se llevó a cabo en el hall central del Instituto de Seguros de Jujuy, con la presencia del ministro de Salud, José Manzur, el gobernador Carlos Sadir, autoridades del Ejecutivo provincial y personal de la obra social.

David Arias ISJ

En ese contexto, David Arias manifestó sentirse "honrado" por el nombramiento, enfatizando que su gestión estará alineada con las directrices del Ejecutivo para "modernizar y humanizar el servicio". Seguido, el flamante presidente, detalló que el objetivo central será "poner a la gente en el centro" de cada decisión, enmarcando tres pilares claves:

  1. Cercanía con el afiliado: Fortalecer la asistencia de salud física y mental para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
  2. Diálogo prestacional: Mantener una comunicación abierta con proveedores y prestadores de salud para resolver diferencias y buscar nuevas oportunidades de beneficio común.
  3. Gestión eficiente: Implementar una administración basada en el orden, la transparencia y la vocación de servicio.

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