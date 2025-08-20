DC United vs Inter Miami: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Inter Miami y DC United se enfrentarán en el estadio Audi Field el próximo sábado 23 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la semana 25 de la MLS.

Así llegan DC United y Inter Miami La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de DC United en partidos de la MLS DC United igualó 1-1 frente a CF Montréal.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS Inter Miami viene de un triunfo 3 a 1 frente a LA Galaxy. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 9 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2024, y Inter Miami se llevó la victoria por 1 a 0.

Fechas y rivales de DC United en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs New York City FC: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Orlando City SC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Inter Miami: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Philadelphia Union: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Charlotte FC: 4 de octubre - 15:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Charlotte FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Seattle Sounders: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs DC United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs New York City FC: 24 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Horario DC United e Inter Miami, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

