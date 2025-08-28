¿De qué partido es Marcela Pagano?

Marcela Pagano se fue del bloque de LLA y envió una explosiva carta a Javier Milei.

Marcela Pagano es diputada nacional electa originalmente por La Libertad Avanza, el partido liderado por Javier Milei. Sin embargo, tras un quiebre en el bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Pagano pasó a integrar un nuevo espacio legislativo denominado “Coherencia”, junto a otros diputados que también se distanciaron del bloque original.

Pagano marcó la creación del nuevo bloque legislativo como un "punto de quiebre". Críticas internas y acusaciones de corrupción El traslado de Pagano a este nuevo bloque se produjo en medio de denuncias internas de corrupción. En una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei, la legisladora cuestionó la actuación de Karina Milei y de los Menem, acusándolos de estar vinculados a presuntas irregularidades en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Pagano advirtió que “todavía está a tiempo de sacarse de encima a esta lacra” y subrayó que su silencio inicial habría sido equivalente a una traición.

Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta. Nacimiento del bloque “Coherencia” El surgimiento del bloque “Coherencia” marca un punto de quiebre dentro de La Libertad Avanza. Además de Pagano, lo conforman los diputados Carlos D’Alessandro (San Luis), Gerardo González (Formosa) y Lourdes Arrieta, quien ya había creado su monobloque tras romper con el oficialismo. Todos comparten un conflicto abierto con Martín Menem y Karina Milei.

Marcela Pagano rompió con el bloque de La Libertad Avanza. En el caso particular de Pagano, la disputa mediática incluyó la suspensión de la reunión de la comisión de juicio político en la que iba a ser nombrada presidenta, decisión que fue tomada por Menem pese a contar con el apoyo del propio Milei, dejando la comisión en un limbo que persiste hasta la actualidad. Con su traslado al bloque “Coherencia”, Pagano deja claro que se mantiene dentro del espectro legislativo vinculado a La Libertad Avanza, aunque con una postura crítica frente al manejo interno del oficialismo y su dirección política.

