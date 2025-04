¿De qué partido es Maximiliano Pullaro en Santa Fe?

Esto generaba incertidumbre sobre quién ocuparía el puesto del principal rival político. En la noche del conteo, la disputa por el puesto se dio entre Juan Monteverde , Nicolás Mayoraz y Amalia Granata , quienes se enfrentaron voto a voto. Aunque el rendimiento electoral de la ex panelista sorprendió, fue el peronismo quien salió victorioso.

En medio de las celebraciones en el escenario, Pullaro defendió enérgicamente su gestión y anticipó que la nueva Constitución “va a terminar con los fueros en la política” al introducir la ficha limpia . “ Estamos discutiendo el futuro, no va a haber reelección indefinida y le vamos a poner límites a los cargos hereditarios ”, declaró en su discurso, destacando también la importancia de preservar el equilibrio fiscal .

Mauricio Macri saludó a Maximiliano Pullaro por el triunfo

Mauricio Macri estaba siguiendo de cerca el proceso electoral y tenía la intención de unirse a la celebración del triunfo, en el marco de su enfrentamiento con La Libertad Avanza. Tras conocerse el resultado, el ex presidente contactó a Pullaro mediante una videollamada, quien respondió junto a Silvia Lospennato y Gisela Scaglia.

Juan Monteverde quedó en segundo lugar como el más votado para convencional constituyente.

La postulante al cargo de legisladora porteña por el PRO envió un mensaje rotundo: "El PRO está presente en todo el territorio nacional". En una charla con los medios, la diputada nacional destacó la figura de la vicegobernadora Scaglia, quien fue aliada de Horacio Rodríguez Larreta y ahora dirige el PRO local con el respaldo de Macri. También estuvo presente en los festejos Martín Lousteau, presidente de la UCR a nivel nacional, quien mantiene una relación cercana con Pullaro. Un claro recordatorio de lo que fue Juntos por el Cambio.

Un caso aparte fue el resultado de La Libertad Avanza. A pesar de los bajos pronósticos, el legislador Nicolás Mayoraz logró asegurar el tercer lugar en la disputa por el distrito único, superando al segundo puesto, ocupado por Monteverde, por más de 10 mil votos. La mayor victoria para la administración de Javier Milei fue el desempeño de Juan Pedro Aleart, quien triunfó en las categorías de concejal y convencional por la ciudad de Rosario.

Maximiliano Pullaro ganó la elección de convencional y celebró lanzando sus principales promesas para la reforma constitucional: ficha limpia, reelecciones indefinidas y cargos hereditarios pic.twitter.com/1lKMNUr65z — El Destape (@eldestapeweb) April 14, 2025

Aleart es reconocido por la impactante acusación que hizo en su programa, en la que señaló a su tío, Helvio Andrés Vila, como su agresor desde su niñez hasta la adultez. Su denuncia marcó un hito, ya que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidió anular la prescripción de los hechos. Este domingo, Aleart se impuso en lo que en Rosario se denominó como la "batalla de periodistas", superando a Ciro Seisas, quien en el pasado había ocupado el mismo puesto en el Canal 3 local.

“A puro pulmón, nos enfrentamos contra toda la casta política y les demostramos que las ideas de Javier Milei siguen más firmes que nunca. Este fue el primer paso de algo mucho más grande y la muestra de que las ideas de la libertad siguen cada vez más fuertes”, expresó Romina Diez, la responsable de conformar el partido en la provincia.

El desempeño del peronismo en las elecciones de Santa Fe

El peronismo logró introducir a Monteverde en la contienda interna que compartía con Marcelo Lewandowski y Roberto Sukerman, quienes no consiguieron ubicarse entre los primeros cinco. Monteverde, líder de Ciudad Futura, es cuestionado por sus adversarios por no ser considerado un verdadero peronista. No obstante, el referente rosarino consiguió el respaldo de un sector relevante y ahora, con este resultado, espera consolidarse de cara a las elecciones de 2027.

Mauricio Macri felicitó a Maximiliano Pullaro tras las elecciones provinciales y el triunfo del frente Unidos para cambiar Santa Fe en los comicios para elegir convencionales constituyentes. "Si logramos esas reformas les vas a abrir el camino a todos los que vengan detrás… pic.twitter.com/unAXfsOukL — Diario La Capital (@lacapital) April 14, 2025

Granata, quien sorprendió durante la jornada, aprovechó la cobertura mediática para criticar al gobernador: “Más de la mitad de la provincia votó en contra de Pullaro y su proyecto personalista de poder que nada tiene que ver con las necesidades más urgentes de la provincia: seguridad, salud y educación. Esta elección demuestra que el modelo de Pullaro no va a ningún lado. Perdió la mitad de los votos, más de 500 mil respecto a su última elección”.