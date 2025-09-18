Def. Unidos vs Nueva Chicago: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:30 (hora Argentina) el próximo domingo 21 de septiembre, Nueva Chicago visita a Def. Unidos en el estadio Gigante de Villa Fox, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Def. Unidos y Nueva Chicago Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional Def. Unidos recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Estudiantes (BA). En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional Nueva Chicago llega triunfante luego de ver caer a Gimnasia (J) con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 2 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de junio, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Nueva Chicago se impuso por 1 a 0. Lucas Comesaña es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 33: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Colón: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Nueva Chicago en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 33: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar Horario Def. Unidos y Nueva Chicago, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela: 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







