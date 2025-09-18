Def. Unidos vs Nueva Chicago: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional

A partir de las 15:30 (hora Argentina) el próximo domingo 21 de septiembre, Nueva Chicago visita a Def. Unidos en el estadio Gigante de Villa Fox, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional.
Así llegan Def. Unidos y Nueva Chicago
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional
Def. Unidos recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Estudiantes (BA). En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 3 a favor.
Últimos resultados de Nueva Chicago en partidos de la Primera Nacional
Nueva Chicago llega triunfante luego de ver caer a Gimnasia (J) con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 2 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de junio, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Nueva Chicago se impuso por 1 a 0.
Lucas Comesaña es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 33: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nueva Chicago en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 33: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 34: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
Horario Def. Unidos y Nueva Chicago, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas
- Colombia y Perú: 13:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
- Venezuela: 14:30 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
