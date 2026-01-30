Defensa y Justicia y Estudiantes se miden por la fecha 3

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Defensa y Justicia y Estudiantes, por la fecha 3 del Apertura, se jugará el próximo lunes 2 de febrero, a partir de las 19:45 (hora Argentina), en el estadio el Tito Tomaghello.

Así llegan Defensa y Justicia y Estudiantes Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura Defensa y Justicia logró un triunfo por 1-0 ante Dep. Riestra.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura Estudiantes llega con ventaja tras derrotar a Boca Juniors con un marcador 2 a 1.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Estudiantes quien ganó 1 a 0.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Newell`s: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Vélez: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Belgrano: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Platense: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Lanús: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina) Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Dep. Riestra: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Gimnasia: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sarmiento: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newell`s: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Vélez: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina) Horario Defensa y Justicia y Estudiantes, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas

Colombia y Perú: 17:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas

