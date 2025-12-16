martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 21:16
Fútbol.

Dembele ganó el The Best 2025: todos los premiados

Ousmane Dembele se quedó con el mejor jugador de la temporada en el marco de los tradicionales premios The Best 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Ousmane Dembélé se coronó como el gran ganador del premio The Best

Ousmane Dembélé se coronó como el gran ganador del premio The Best 

En la tarde del martes se llevó a cabo en Doha, Qatar, la entrega de los premios The Best por parte de la FIFA. Ousmane Dembélé se coronó como el gran ganador del premio The Best al mejor jugador de la FIFA por la temporada que concluyó en 2025

El único ganador argentino fue Santiago Montiel en el Puskás, mientras que el Dibu Martínez fue destronado como mejor arquero por parte de Gianluigi Donnarumma. No hubo argentinos en el once ideal por primera vez.

El futbolista de Independiente fue reconocido en la gala de The Best en Qatar por su espectacular gol de chilena ante Independiente Rivadavia.
Santiago Montiel ganó el Premio Puskás.

Santiago Montiel ganó el Premio Puskás.

No pudo el Dibu

El premio The Best al mejor arquero del año fue para Gianluigi Donnarumma por su labor realizada con París Saint-Germain, donde ganó la Champions League, Ligue 1 y Copa de Italia. Hoy es jugador del Manchester City.

Luis Enrique ganó el The Best al Entrenador FIFA

El español Luis Enrique comandó al París Saint-Germain a una temporada de ensueño, con la conquista de su primera Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia, por lo que ganó el premio The Best por sobre Enzo Maresca, de Chelsea, y Hansi Flick, de Barcelona.

Sin argentinos el once ideal

Estaban nominados Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi, pero ningún argentino integra el once ideal masculino de la FIFA en The Best por primera vez.

El Premio a la Afición de la FIFA

Los aficionados del Zakho de Irak fueron elegidos como la mejor afición, superando al argentino Alejandro Cinagotto, que viajó a dedo para ver a Racing durante 2024 y 2025.

