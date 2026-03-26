Arranca el Torneo Apertura de la Liga Jujeña: día, horario y cruces de la Fecha 1

Se confirmó oficialmente el inicio del Torneo Apertura “Gringo” Flores de primera división.
La cuenta regresiva llegó a su fin. Tras la reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se confirmó oficialmente el inicio del Torneo Apertura “Gringo” Flores de primera división, tanto en la rama femenina como masculina. La competencia comenzará este viernes 27 de marzo.
De esta forma, se pondrá en marcha una nueva temporada del fútbol local, con participación de todos los clubes afiliados y actividad en múltiples escenarios.
El certamen, que reúne a las principales instituciones de la provincia, es uno de los torneos más representativos del fútbol jujeño.
Se disputa anualmente bajo el formato de Apertura y Clausura, con equipos divididos en zonas y una fase regular que desemboca en instancias definitorias. Además, desde hace algunas temporadas, el torneo incluye de manera paralela la competencia femenina, consolidando el crecimiento de la disciplina.
Un inicio que se hizo esperar
Cabe recordar que el torneo debía comenzar originalmente a mediados de marzo. Sin embargo, el pasado 17 de marzo, la Liga Jujeña resolvió postergar su inicio una semana. La decisión fue tomada en una reunión de Consejo Directivo luego de que los delegados de los clubes solicitaran la prórroga, lo que llevó a reprogramar el arranque para el 27 de marzo.
De esta manera, se mantuvo el esquema de competencia previsto, incluyendo la distribución de los equipos en dos zonas, tal como ocurrió en la temporada anterior.
Zona A: Zapla, Cuyaya, Talleres de Perico, General Lavalle, Ciudad de Nieva, Deportivo Universitarios, Los Perales, Atlético Palpalá y San Francisco.
Zona B: Gimnasia de Jujuy, Malvinas, General Belgrano, La Viña, Deportivo El Cruce, Deportivo Luján, Atlético Gorriti, Deportivo Alberdi, Comercio y Sportivo Palermo.
En la primera fecha quedará libre Atlético Palpalá.
Así se juega la Fecha 1 del Apertura "Gringo"
El programa de partidos para la jornada inaugural ya está definido y se desarrollará entre viernes, sábado y domingo, con actividad en distintas canchas.