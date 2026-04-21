Demoraron a jóvenes de La Quiaca tras cruzar ilegalmente a Bolivia

Detenidos en Bolivia.

Una pareja de jóvenes oriundos de La Quiaca fueron demorados este martes por la mañana luego de cruzar hacia Villazón, Bolivia, por un paso no habilitado, según se informó en las últimas horas.

El episodio ocurrió durante las primeras horas de la jornada, cuando los jóvenes habrían atravesado la frontera de manera ilegal en su auto y fueron sorprendidos por autoridades locales del vecino país. De acuerdo con la información preliminar, los involucrados se encontraban en aparente estado de ebriedad.

Pareja demorada en Villazón Fueron entregados a Gendarmería Nacional Tras ser interceptados en territorio boliviano, los jóvenes fueron entregados a personal de Gendarmería Nacional Argentina, que tomó intervención en el hecho una vez concretado el procedimiento.

Mientras tanto, el vehículo en el que se trasladaban quedó en calidad de secuestro por disposición de la Policía de Bolivia, en el marco de las actuaciones correspondientes.

El caso está en proceso de investigación Por el momento, el hecho continúa en proceso de investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el cruce y determinar las circunstancias en las que los jóvenes atravesaron la frontera por un sector no habilitado.

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