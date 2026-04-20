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20 de abril de 2026 - 09:40
Jujuy.

Demoraron a "trapitos" por cobro ilegal de estacionamiento en el estadio 23 de Agosto

Varias personas que trabajaban como "trapitos" resultaron demoradas durante el partido por cobrar estacionamiento de forma ilegal en el estadio 23 de Agosto.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Demoraron a trapitos por cobro ilegal de estacionamiento en el estadio 23 de Agosto - IMAGEN ILUSTRATIVA&nbsp;

Demoraron a "trapitos" por cobro ilegal de estacionamiento en el estadio 23 de Agosto - IMAGEN ILUSTRATIVA 

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Cobros indebidos en la vía pública

De acuerdo a la información oficial, tres personas fueron demoradas tras ser detectadas realizando cobros ilegales a conductores por estacionar en la zona cercana al estadio. La situación se produjo durante la previa y el desarrollo del encuentro, en sectores con alta concurrencia de público.

Otros incidentes durante el operativo

Además de los casos vinculados al estacionamiento, se informó la demora de otras personas por diferentes contravenciones. Entre ellas, dos sujetos fueron interceptados luego de protagonizar un episodio en uno de los accesos, donde intentaron ingresar por la fuerza y generaron disturbios.

Asimismo, se registraron intervenciones por la presencia de individuos en estado de ebriedad que ocasionaban inconvenientes en la vía pública.

Control en los accesos al estadio

En paralelo, durante los controles en los ingresos al estadio, se identificó a un hombre que contaba con restricción de acceso a espectáculos deportivos, en el marco del programa Tribuna Segura.

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