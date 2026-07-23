Dep. Riestra vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Dep. Riestra enfrentará a Boca Juniors, en el marco de la fecha 1 del Clausura, el próximo domingo 26 de julio a partir de las 19:30 (hora Argentina), en el estadio Guillermo Laza.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 1-0.
Hernán Mastrángelo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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