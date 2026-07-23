Dep. Riestra vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Dep. Riestra enfrentará a Boca Juniors, en el marco de la fecha 1 del Clausura, el próximo domingo 26 de julio a partir de las 19:30 (hora Argentina), en el estadio Guillermo Laza.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 1-0.

Hernán Mastrángelo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.



Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura Fecha 2: vs Defensa y Justicia: 29 de julio - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Barracas Central: 2 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 3: vs Newell`s: 2 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 2: vs Estudiantes: 5 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Riestra y Boca Juniors, según país Argentina: 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:30 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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