El debut de Messi en la Selección Argentina, no fue el soñado.

La jugada arranca con él encarando y en esa primera pelota que toca se enfrenta al lateral Vilmos Vanczák quien termina tomándolo de la camiseta. Messi intentó sacárselo de encima con un manotazo que rozó el rostro del húngaro, quien exageró y convenció a Markus Merk -árbitro de aquel partido- de mostrar la tarjeta roja.

Debut Messi Selección

El jugador del ex-Barcelona se había consagrado como la figura y el goleador, un mes y medio antes, del título conseguido por el Seleccionado sub 20 en el Mundial de Holanda. Y empezaba a sumar minutos de a poco en la Primera División del conjunto catalán.

¿Que dijo Messi años después sobre su debut?

Messi en 2019 habló en un especial en TyC Sports sobre esa acción: “Pensaba ‘entré y me echaron, no me van a llamar nunca más ’. Fue terrible”, había dicho La Pulga. Venía de ser la máxima estrella en el Mundial Sub-20 de Holanda donde bajo la conducción de Francisco Ferraro fue campeón del mundo. Además, fue el goleador del certamen con seis tantos.

Luego, es la historia conocida: máximo goleador histórico y sudamericano en Selecciones con 86, con más presencias y capitán de la Albiceleste con 163, que buscará además en Qatar 2022 su chance de ser campeón del mundo.

image.png