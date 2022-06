Según trascendió en medios internacionales, se llevaron la mochila con dinero efectivo, un reloj, tarjetas y hasta el pasaporte de Schwartzman. "Pasé una mala noche, esa es la verdad. No dormí apenas. Ha sido difícil jugar, pero me he intentado concentrar en eso”, declaró el argentino. Esto ocurría mientras ambos jugadores se preparaban para su debut en el torneo jugado en Inglaterra.