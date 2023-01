Agüero le respondió a Ibrahimovic por sus dichos sobre la Selección Argentina

Sergio Agüero fue uno de los primeros en responderle a Zlatan Ibrahimovic, quien se habría pronunciado en contra de algunos futbolistas de la Selección Argentina por el Mundial obtenido. Si bien se encargó de elogiar a Lionel Messi, el delantero oriundo de Suecia fue muy hostil con el resto del plantel argentino: "Se portaron mal, no se puede respetar..." , manifestó. El Kun no dudo en salir a contestarle a través de Twitch.

"Me acuerdo que jugamos contra el United, Manchester City. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por t u país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales" , dijo el Kun, siendo terminante en su contraataque.

Qué había dicho Ibrahimovic contra los jugadores de Argentina

"Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar", dijo Ibrahimovic en sus palabras brindadas al medio France Inter. A su vez, añadió que lamenta lo que tuvo que atravesar el francés Kylian Mbappé, "porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro".

image.png

No obstante, Zlatan calentó el ambiente al mencionar que no está "preocupado por Mbappé", sino que lo está "por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar", manifestó. "Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer porque no se gana así", concluyó.