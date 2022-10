image.png Leandro Paredes es clave para la Selección Argentina. Leandro Paredes es clave para la Selección Argentina.

El futbolista de 28 años se realizó el chequeo médico por una molestia en la zona y a pesar de la proximidad de la Copa del Mundo, en el combinado nacional ya están al tanto de que su presencia no corre ningún riesgo. Desde el club italiano especulan con que en dos semanas esté listo para reaparecer.

Lo que podría suceder es que Paredes ya no juegue con Juventus hasta después del Mundial y para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni esto sería una tranquilidad. El único amistoso que le queda a la Selección Argentina antes del debut será frente a Emiratos Árabes Unidos, el 16 de noviembre en Abu Dabi.

Scaloni presenta la lista preliminar para Qatar 2022

La primera lista argentina de Scaloni para el Mundial

La AFA presentó ayer una nómina de 48 jugadores para la Copa del Mundo, aunque el reglamento permitía que se incluyeran hasta 55 (no se publicó, ya que no era obligatorio). El 14 de noviembre se conocerán los 26 definitivos: de surgir algún lesionado, se podría sumar inlcuso a quienes no figuraban.

Los confirmados:

1- Emiliano Martínez

2- Gerónimo Rulli

3- Franco Armani

4- Juan Musso

5- Agustín Marchesín

6- Agustín Rossi

7- Nahuel Molina

8- Gonzalo Montiel

9- Cristian Romero

10- Germán Pezzella

11- Nicolás Otamendi

12- Lisandro Martínez

13- Marcos Acuña

14- Nicolás Tagliafico

15- Juan Foyth

16- Facundo Medina

17- Nehuén Pérez

18- Lucas Martínez Quarta

19- Marcos Senesi

20- Rodrigo De Paul

21- Leandro Paredes

22- Giovani Lo Celso

23- Alexis Mac Allister

24- Guido Rodríguez

25- Alejandro Gómez

26- Enzo Fernández

27- Exequiel Palacios

28- Thiago Almada

29- Nicolás Domínguez

30- Lucas Ocampos

31- Lionel Messi

32- Maximiliano Meza

33- Lautaro Martínez

34- Ángel Di María

35- Julián Álvarez

36- Paulo Dybala

37- Nicolás González

38- Ángel Correa

39- Joaquín Correa

40- Giovanni Simeone

41- Emiliano Buendía

42- Lucas Alario

43- Alejandro Garnacho

44- Matías Soulé

45- Roberto Pereyra

Los 22 que tienen un lugar asegurado en el Mundial

ARQUEROS: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani.

DEFENSORES: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

MEDIOCAMPISTAS: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Alejandro Gómez y Nicolás González.

DELANTEROS: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María y Julián Álvarez.