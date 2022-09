Salvador Mónaco ya no tendrá a Franco Larrea, Gastón Palavecino, Martín Ibarra y Matías Medrano quien había llegado para reforzar al plantel. “Hubo cruces de opinión entre el técnico y un par de jugadores”, dijo Marcelo Lizárraga, presidente del club de Palpalá, que aseguró que no hubo problemas económicos. “Al técnico no le gustaban actitudes de algunos jugadores”.