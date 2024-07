Ángel Di María jugará su último partido con Argentina: sus emocionantes palabras

La determinación está firme y no hay marcha atrás : la final de la Copa América 2024 marcará el retiro de Ángel Di María. La emoción es palpable y el delantero expresó su profunda conmoción al abordar este tema.

“Ojalá pueda terminar de la mejor manera con esta camiseta. Es fútbol y pueden pasar mil cosas. Pase lo que pase el domingo 14, creo que me puedo ir por la puerta grande, he hecho todo para irme por esa puerta. Entregué todo, como hoy, como cada partido. Agradecido a mi familia y nada más”, afirmó en DSports a medida que la voz le temblaba y los ojos se le llenaban de lágrimas.

La emoción de Ángel Di María tras llegar a una nueva final con la Selección argentina.

El emotivo posteo de Ángel Di María en su Instagram

“No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores, todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gané", introdujo el jugador argentino.

El posteo de Ángel Di María tras llegar a una nueva final con la Selección argentina.

En esa línea, concluyó: "Me llevo muchos trofeos más que importantes, pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada. Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos Argentina. Una final más, un paso más”.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.