Arabia Saudita organizador del Mundial 2034: dudas y sospechas tras la designación

Sin embargo, este no es el único aspecto sorprendente de la asignación, ya que no hubo competencia alguna: la elección fue directa. En octubre de 2023, Arabia Saudita presentó los 15 estadios que se utilizarían en el evento, de los cuales 11 aún no estaban construidos y cuatro necesitaban renovaciones. A pesar de la espectacular exhibición en el Congreso, que impresionó por el esplendor de los renders, la situación en el momento de recibir la designación no había cambiado mucho.

La sede fue confirmada con diez años de antelació.

Ocho estadios en proceso de construcción

Ocho estadios continúan en fase de diseño, tres ya cuentan con sus cimientos y cuatro están en proceso de remodelación. A pesar de la considerable cantidad de trabajo pendiente, esto fue suficiente para que la auditoría asignara una calificación de 4.2 sobre 5. Por otro lado, Estados Unidos-Canadá y México, con una infraestructura mucho más avanzada, recibieron un 4. En cuanto a Argentina, Paraguay y Uruguay, que serán sede de partidos del centenario en 2030, su puntuación fue de 3.6 sobre 5.

Pero, ¿qué motivaba tanta urgencia para definir al anfitrión del Mundial 2034, cuando aún quedaba tanto por realizar en el proyecto? El Súper Mundial de Clubes 2025 y el valioso apoyo que brindó Mohamed bin Salmán, el príncipe heredero de Arabia Saudita, a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, podrían ser la clave para entender esta decisión.

Hace siete días, en Estados Unidos, se realizó el sorteo para el Mundial de Clubes, una iniciativa del presidente de la FIFA que generó (y sigue generando) oposición por parte de la UEFA. Este torneo, que se celebrará entre el 14 de junio y el 13 de julio, reducirá aún más el tiempo libre de los jugadores, quienes ya han solicitado una disminución en la carga del calendario, que de por sí está sobrecargado. Para atraer apoyo hacia su proyecto, Infantino prometió premios de gran relevancia y aseguró que, gracias a los derechos de televisión, obtendría 4.000 millones de dólares.

Arabia Saudita será la sede del Mundial 2034.

Sin embargo, se encontró con una sorpresa inesperada: la avalancha de propuestas no se materializó. A pesar de que el Inter Miami de Lionel Messi formaba parte de los equipos, tras conseguir el trofeo Supporters’ Shield como el club con más puntos en la temporada regular, desbancando al campeón, Los Ángeles Galaxy, las ofertas no llegaron. Únicamente Apple TV, encargada de la transmisión de la Major League Soccer, mostró interés con una posible propuesta de mil millones, pero no se llegó a un acuerdo.

DAZN pagaría mil millones de dólares para transmitir el Mundial

En ese momento, Bil Salmán apareció para salvar la situación. Según los rumores, la plataforma de streaming DAZN estaría dispuesta a pagar mil millones de dólares por los derechos de transmisión del Mundial de Clubes, ofreciéndolo gratuitamente a nivel global. La justificación detrás de esta audaz inversión es que podría recuperar esa suma con la captación de nuevos usuarios y mediante la venta de publicidad. Para llevar a cabo semejante desembolso, DAZN, de origen británico, recibiría el respaldo de un inversor clave: el Public Investment Fund (PIF), el fondo soberano saudí, con el príncipe como principal impulsor.

El video donde se exponen los estadios que proyecta Arabia Saudita

La polémica en torno a Arabia Saudita evoca lo ocurrido con Qatar. En 2010, la FIFA decidió asignar conjuntamente las sedes de los Mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Qatar). Esto generó gran revuelo, especialmente en Inglaterra, que aspiraba a ser el anfitrión. No obstante, las circunstancias eran distintas. La decisión de asignar dos ediciones de manera simultánea respondió a antecedentes previos. La organización ya había enfrentado dificultades logísticas y financieras con Sudáfrica y preveía situaciones similares para el Mundial de Brasil 2014.

Por lo tanto, se intentó garantizar dos opciones sólidas. Rusia era casi un hecho, mientras que el Mundial de 2022 parecía destinado a Estados Unidos. Hasta que surgió Qatar, con rumores de sobornos y el escándalo interno en la sede de la FIFA en Suiza, que culminó en el caso FIFA Gate.

La FIFA oficializó a Arabia Saudita como sede del Mundial 2034.

Hoy, Arabia Saudita está en el centro de la controversia. Con el Mundial asegurado, pero con una gran cantidad de interrogantes complicados de esclarecer sobre el proceso de asignación.