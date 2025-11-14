sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 07:51
Fútbol.

Argentina visita a Angola en el último amistoso del año ¿A qué hora?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene previsto disputar el partido el viernes próximo. Argentina llegará a este encuentro un día antes del partido.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Será el próximo viernes en Luanda, la capital del país africano.

Será el próximo viernes en Luanda, la capital del país africano.

La Selección Argentina disputará este viernes un amistoso internacional frente a Angola, a partir de las 13:00 (hora argentina), en el estadio 11 de Noviembre de Luanda. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el combinado nacional afrontará su último compromiso de 2025.

El objetivo es evaluar rendimientos y sumar rodaje pensando en el Mundial 2026. El partido podrá verse por TyC Sports y Telefé.

A qué hora juega Argentina contra Angola por el último amistoso FIFA del año.

Cómo llega Argentina al partido contra Angola

La Selección Argentina llegó a la ciudad de Algorfa, en Alicante (España), donde permanecerá concentrada para realizar los entrenamientos de la semana en el complejo deportivo La Finca, antes de emprender viaje hacia Luanda un día previo al encuentro.

En la serie de amistosos jugados en octubre, el equipo conducido por Lionel Scaloni consiguió dos triunfos: 1-0 ante Venezuela y 6-0 frente a Puerto Rico.

Será el próximo viernes en Luanda, la capital del país africano.

Cómo llega Angola al partido contra Argentina

La selección de Angola participó en las Eliminatorias africanas para la Copa del Mundo 2026, donde concluyó en la cuarta posición del Grupo D, con un total de 12 unidades, producto de dos triunfos, seis igualdades y dos caídas. Por ese desempeño, el conjunto africano quedó sin chances de clasificar al próximo Mundial ni de acceder al repechaje continental.

El conjunto de Lionel Scaloni llegará el día previo al encuentro.

La posible formación de Argentina vs Angola

Gerónimo Rulli en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico conformando la línea defensiva; en el mediocampo, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso; mientras que el ataque estaría integrado por Nicolás Paz, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Director técnico: Lionel Scaloni.

La Selección Argentina se enfrenta a Angola este viernes desde la una de la tarde (hora argentina).

El posible once de Angola vs Argentina

Hugo Marques; Tó Carneiro, David Carmo, Kialonda Gaspar, Clinton Mata; Antonio Maestro, Beni Mukendi, Fredy: Chico Banza, Mabululu y Zito Luvumbo. DT: Patrice Beaumelle.

Cómo llega Angola al partido contra Argentina.

Argentina vs Angola: todos los datos

  • Hora: 13:00
  • TV: TyC Sports y Telefe.
  • Estadio: 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

