19 de febrero de 2026 - 10:03
Liga Profesional

Argentinos Juniors vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Argentinos Juniors vs Lanús. El duelo, a disputarse en el Semillero del Mundo el domingo 22 de febrero,.

BsAs (DataFactory)

Argentinos Juniors recibe el próximo domingo 22 de febrero a Lanús por la fecha 6 del Apertura en el Semillero del Mundo.

Así llegan Argentinos Juniors y Lanús

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Independiente.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Argentinos Juniors sacó un triunfo frente a River Plate, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

Lanús llega a este encuentro con una derrota ante Independiente por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 8.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Argentinos Juniors fue el ganador por 2 a 0.


Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Barracas Central: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Gimnasia: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Rosario Central: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tigre: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Dep. Riestra: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Estudiantes: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Newell`s: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Argentinos Juniors y Lanús, según país

